Hľadá Rusko zámienku na útok? Tvrdí, že má dôkazy o vývoji biologických zbraní na Ukrajine

Tvrdenia bez dôkazov

Žiadne laboratória na vývoj zbraní s podporou USA

11.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský veľvyslanec pri Organizácii Spojených národov (OSN) tvrdí, že ruské sily našli dôkazy o pokuse zakryť stopy po biologických zbraniach na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Vasilij Nebenzia to povedal počas rokovania Bezpečnostnej rady OSN, o ktoré požiadalo práve Rusko. Tvrdil tiež, že našli dôkazy o sieti „najmenej 30“ biologických laboratórií, ktorých cieľom bolo posilnenie viacerých „smrteľných ochorení“. Na týchto miestach podľa neho v koordinácii so Spojenými štátmi vykonávali „veľmi nebezpečné biologické experimenty“.Tieto tvrdenia však nepodložil žiadnymi dôkazmi, zatiaľ čo vysoká predstaviteľka OSN pre odzbrojovanie Izumi Nakamicu konštatovala, že OSN nevie o žiadnych programoch na výskum biologických zbraní na Ukrajine.Spojené štáty tvrdenia Ruska označili za smiešne a zároveň upozornili, že Moskva by mohla tieto obvinenia bez dôkazov použiť na ospravedlnenie vlastného použitia podobných zbraní proti Ukrajine.Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomas-Greenfield uviedla, že ruské tvrdenia sú pokusom „vytvoriť zámienku pre útok“. „Rusko sa pokúša využiť bezpečnostnú radu na legitimizáciu dezinformácií a oklamanie ľudí s cieľom ospravedlniť vojnu prezidenta Putina proti ukrajinskému ľudu,“ skonštatovala.Ako dodala, „Ukrajina nemá žiadny program biologických zbraní. Neexistujú žiadne ukrajinské laboratóriá na vývoj biologických zbraní podporované Spojenými štátmi. Nikde v blízkosti ruských hraníc, ani nikde inde“.Ukrajina podľa nej má laboratóriá, ktoré sa venujú diagnostike ochorení ako je COVID-19, pričom Spojené štáty im pomáhali, aby to robili bezpečne a toto všetko sa dialo verejne.„Sú to práve Rusi, ktorí - porušujúc medzinárodné právo - dlhodobo prevádzkujú program vývoja biologických zbraní,“ dodala Thomas-Greenfield.