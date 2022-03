Mzdové rozdiely na základe pohlavia pretrvávajú, ženy zarábajú o 300 eur menej ako muži

Muži stále zarábajú viac

Výrazné platové rozdiely

Príkladom ide Chorvátsko

12.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenské ženy zarábajú o štvrtinu menej ako muži. Potvrdzuje to najnovšia analýza portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia Priemerný plat žien predstavuje 1 323 eur v hrubom. U mužov je to 1 751 eur. Rozdiel v týchto hrubých zárobkoch dosahuje 428 eur, teda takmer 25 percent.Ak ľudia nemajú deti a uplatňujú si nezdaniteľnú časť základu dane, čistý zárobok žien je menej ako 1 000 eur. Kým zamestnankyne obdržia mesačne v priemere 928 eur, pri zamestnancoch je to 1 228 eur. V priemere tak majú muži vo svojej peňaženke každý mesiac o 300 eur viac ako ženy.Platový rozdiel medzi mužmi a ženami je viditeľný vo všetkých krajinách V4. České, slovenské a maďarské ženy sú na tom oproti mužom podobne.Rozdiely v Poľsku sú ale omnoho výraznejšie. Kým vo zvyšných krajinách Vyšehradskej skupiny predstavuje platový rozdiel medzi pohlaviami zhruba štvrtinu, poľský nepomer je na úrovni takmer 33 percent. Spomedzi krajín V4 je najnižší nepomer medzi platmi žien a mužov v Maďarsku. Rozdiel tu predstavuje zhruba 22 percent.Vo Vyšehradskej štvorke sú výraznejšie platové disproporcie ako v iných štátoch Európy. Nižšie rozdiely medzi pohlaviami sú napríklad v balkánskych krajinách.Vplýva na to najmä iná orientácia hospodárstva s vyváženejším zastúpením oboch pohlaví pri najžiadanejších pozíciách na trhu práce. Príkladom môže byť Chorvátsko. Oproti spomínaným krajinám v srdci najstaršieho kontinentu je rozdiel výrazne nižší. Predstavuje zhruba 16 percent.Ešte nižší platový nepomer je na severe Európy. Oproti Slovensku je tu výrazne vyšší podiel žien na manažérskych pozíciách. Napríklad fínske zamestnankyne majú v priemere o necelých 12 percent nižší plat ako ich mužskí kolegovia.