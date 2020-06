Hľadá sa nový riaditeľ NASES, Remišovej úrad spustil výberové konanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2020 - Úrad podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil výberové konanie na generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Termín zasielania prihlášok je do 13. júla.Uchádzač o funkciu musí vopred súhlasiť, že jeho písomná prezentácia a vízia o NASES bude sprístupnená tretím stranám. Úrad o tom informoval v pondelok prostredníctvom tlačovej správy."Spustili sme transparentné výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa NASES. Neexistuje žiaden favorit," uviedla podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. Podľa nej by to mal byť človek, ktorý bude nielen odborník v IT, ale najmä manažér, obhajujúci v prvom rade záujmy štátu."Kľúčové štátne IT systémy potrebujú byť nielen úplne bezpečné, ale najmä plne a spoľahlivo funkčné. Pre nového riaditeľa to bude nielen výzva, ale aj zodpovednosť," dodala.Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) plní úlohy v oblasti informatizácie spoločnosti a spravuje informačné systémy verejnej správy, pre orgány štátnej správy, právnické a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy. Prevádzkuje vládnu sieť Govnet a Ústredný portál verejnej správy.