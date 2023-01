Hľadači pokladov v Holandsku túžia nájsť cennosti zakopané nacistami, obyvateľov dediny to však obťažuje

holandskej

Poklad v Ommerene

Svedectvo nemeckého vojaka

15.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rozčúlení obyvateliadediny Ommeren apelujú na hľadačov pokladov, aby sa držali ďalej od ich obce. Návštevníci sa do nej nahrnuli po tom, akonárodný archív minulý týždeň zverejnil starú mapu, o ktorej sa predpokladá, že by mohla odhaliť, kde nemeckí vojaci počas druhej svetovej vojny mohli zakopať údajný ulúpený poklad obsahujúci diamanty, rubíny, zlato a striebro. Referuje o tom spravodajský web BBC.Po skončení 75-ročného obdobia utajenia archív zverejnil viaceré dokumenty vrátane spomenutej mapy, ktorá jasne ukázala, že poklad sa zrejme nachádzal v Ommerene v provincii Gelderland.Bohatstvo v potenciálnej hodnote miliónov eur údajne ukryli nacistickí vojaci počas druhej svetovej vojny. Dedina Ommeren sa nachádzala na frontovej línii počas známej operácie Market Garden v roku 1944. V Ommerene momentálne evidujú viacero miest, kde nepovolene prebiehajú výkopové práce. Hľadači pokladu dokonca klopú na dvere miestnych a pýtajú sa na cestu.Medzi odtajnenými dokumentmi je aj svedectvo nemeckého vojaka, ktorý povedal, že banku v 40 kilometrov vzdialenom meste Arnhem v auguste 1944 zasiahla bomba, ktorá rozmetala obsah trezoru.V ňom sa údajne nachádzali šperky, peniaze, drahokamy a zlaté hodinky. Povedal, že traja alebo štyria nemeckí vojaci napchali do vreciek, čo sa dalo, náklad schovali do škatúľ s muníciou a pri ústupe sa ho zrejme rozhodli zakopať.