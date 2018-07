Hľadajú 17-ročnú Katarínu Kováčovú, už niekoľko dní je nezvestná

Polícia pátra po nezvestnej 17-ročnej Kataríne Kováčovej (na snímke) z Veľkého Krtíša. Nezvestnosť dievčiny oznámila jej stará mama, podľa ktorej jej vnučka odišla z domu v stredu 27. júna 2018 a od tej doby nedala o sebe vedieť. FOTO TASR - KR PZ v Banskej Bystrici Foto: TASR Foto: TASR

Veľký Krtíš 2. júla (TASR) - Polícia pátra po nezvestnej 17-ročnej Kataríne Kováčovej z Veľkého Krtíša. Nezvestnosť dievčiny oznámila jej stará mama, podľa ktorej jej vnučka odišla z domu v stredu 27. júna a od tej doby nedala o sebe vedieť.Ako uviedla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, nie je vylúčené, že dievča odišlo do zahraničia, pravdepodobne do Českej republiky.Nezvestná je asi 165 cm vysoká, plnoštíhlej postavy, má hnedé oči, dlhé rovné vlasy po plecia (svetlo-hnedej farby).V prípade akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli napomôcť k jej vypátraniu, polícia prosí občanov, aby ich nahlásili na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na známom telefónnom čísle 158.