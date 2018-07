Videosúťaž RECfruit 2018 má svojich víťazov

Foto: RECfruit Foto: RECfruit

Výsledky prvého ročníka

Organizátor opäť pridal ďalšie motivačné ceny

Bratislava 2. júla (OTS) - Oproti minulému roku nevzrástol len počet videí, ale aj ich kvalita.Odborná porota zložená z profesionálov z praxe mala ťažkú úlohu, ale tri najlepšie videá nakoniec úspešne vybrala. Vysoká úroveň a originalita súťažných príspevkov pomohla organizátorom k rozhodnutiu udeliť aj tento roka cenu ContentFruiter RECfruit . Bez nich by nebolo možné dostatočne oceniť nápady, snahu, venovaný čas a odvahu súťažiacich, podporiť ich rozvoj a motivovať ich k ďalšej práci videomakerov.obsadilso svojím videom. Ukazuje potrebu vychutnať si život v prítomnosti. Svoju prácu opísal slovami: „sa umiestnilo video s názvom, ktoré do súťaže poslal 19-ročný Košičan. Video s pútavou myšlienkou „kradnutia duší“ zanecháva v príjemcovi silnú emóciu. Prekvapením Šimonovho videa boli vynikajúce herecké výkony dvoch malých dievčat, pekné zábery a skvelá práca so zvukom. „“ Takýto dojem vzbudilo spracovanie v organizátoroch súťaže. Nejednoznačný koniec videa vo vás zaručene vyvolá zimomriavky.v súťaži RECfruit získalo video s názvom, v ktorom sa 18-ročnýz obce Hrochoť veľmi originálne pohral s myšlienkou času. V čiernobielom videu je hlavný hrdina zachytený v akejsi časovej slučke. Pútavé spracovanie porotu natoľko oslovilo, že vyhralo so značným bodovým náskokom. Tomáš svoje video opísal týmito slovami: „.“Organizátori sa rozhodli udeliťvideu, ktoré natočil 17-ročnýz Bratislavy. Svoje video nazval podľa témy tohto ročníka, a to. Pri hodnotení videí ale bolo známe pod názvom. Patrikovo video si vybojovalo špeciálnu cenu kvôli svojej odvahe pohrať sa s témou smrti humorne, no tiež vďaka odlišnosti od ostatných videí. Tento rok takpovediac „vytŕčalo z davu“. Krátku komédiu o konkurze na smrtku geniálne zakončil titulkami, v ktorých hlavný aktér tancuje so svojím „vraždiacim“ nástrojom. Špeciálna cena je udelená aj ako povzbudenie nebáť sa začať a s odhodlaním experimentovať.Cenou ContentFruiter sa organizátori rozhodli oceniť prínos. Ten predviedol svoje majstrovstvo vo videu Again. Túto cenu organizátori udeľujú za mimoriadne dielo. V tom tohtoročnom je to za originalitu, za odvahu pozrieť sa na veci inak, za svojské uchopenie atmosféry, podania, no aj za vtiahnutie do deja od začiatku až do konca.V súťaži sa ocitlo viacero videí, ktoré si zaslúžia pozornosť. Žiaľ, nie všetky sa dajú oceniť. Spomínané víťazné videá, ale i shortlist finalistov si však môžete pozrieť na recfruit.sk Projekt RECfruit vznikol na podporu mladých talentov, ktoré by mohli nájsť svoje uplatnenie pri tvorbe videa, keďže video sa stáva stále populárnejším obsahom. Organizátori sú nadšení z výsledkov, z počtu mladých talentov a z priebehu prvého ročníka, v ktorom počet príspevkov narástol o viac ako 150 %. Už teraz sa môžeme tešiť na to, čo prinesie druhý ročník.