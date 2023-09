Hľadáme zdravotných klaunov a klaunky

Výber formou umeleckých workshopov

Ponuka zmysluplnej práce aj umeleckého rastu

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Podmienkou je vek od 23 do 45 rokov a dobrý zdravotný stav. Vítané sú skúsenosti z oblasti dramatického umenia, hudobný talent, prirodzený vľúdny vzťah k ľuďom a humor.vysvetľuje umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.Výberové konanie na zdravotných klaunov prebieha formou umeleckého workshopu, ktorý má 3-4 kolá. Počas nich sa zdravotní klauni učia a trénujú klaunské zručnosti a pracujú na klaunskom charaktere.dopĺňa Pavel Mihaľák. Výberové workshopy vedie umelecký riaditeľ v spolupráci s koučmi združenia. Na poslednom kole workshopu participujú aj zahraniční lektori z medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorej členom je aj o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors.Červený nos dáva umelcom príležitosť zmysluplnej profesionálnej umeleckej práce v stabilnej organizácii s celoslovenským pôsobením a medzinárodným zázemím. Nevyhnutnou súčasťou na zvládnutie tejto náročnej misie je aj vzdelávanie a práca na sebe samom. Zdravotní klauni majú počas pôsobenia v organizácii veľký priestor na rozvoj v umeleckej aj v iných oblastiach a združenie im zabezpečuje komplexný vzdelávací program zavŕšený medzinárodným certifikátom profesionálneho zdravotného klauna. Súčasťou vzdelávania sú okrem iného aj workshopy v Medzinárodnej škole humoru vo Viedni s najlepšími lektormi klaunského umenia z celého sveta.hovorí umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už vyše 19 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc a 30 seniorských zariadení po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú vyše 200 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov.