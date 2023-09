Štvorčlenná rodina môže vďaka Unionu ušetriť až 1700 eur. Doplatky, benefity či zľavy pomáhajú zdraviu i rodinnému rozpočtu

19.9.2023 (SITA.sk) - Neobmedzené doplatky za lieky pre deti a viac než 70 benefitov , medzi ktoré patrí najnovšie aj príspevok na plienky a výživy až do výšky 240 eur ročne. Cieľom Unionu je meniť životy k lepšiemu, zdravotná poisťovňa preto stále vylepšuje svoje portfólio zliav a výhod, ktoré môžu pomôcť nielen zdraviu poistenca, ale aj jeho peňaženke."Bezlepkové potraviny dokážu značne zaťažiť rozpočet rodiny. Naši poistenci majú nárok na preplatenie výdavkov u detí na dietetické potraviny, ale aj lieky, a to úplne bez obmedzenia. Tento rok sme napríklad trinásťročnej Anetke z Považskej Bystrice preplatili už viac než 600 eur na bezlepkové potraviny. U niektorých poistencov sa od začiatku benefitu sumy pohybujú dokonca v tisíckach eur," vysvetľuje hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová. Výhody sa však nemusia týkať iba tých poistencov, ktorí majú špecifické zdravotné obmedzenia. "Union stále ponúka dentálny benefity i očný benefit. Ak by si ho napríklad trojčlenná rodina neuplatnila, zo svojho vrecka musí uhrádzať viac než 500 eur. Za zmienku stoja rozšírené zdravotné prehliadky, napríklad cytologické vyšetrenie LBC, ktoré je súčasťou gynekologickej prehliadky a naše poistenky vďaka Unionu ušetria 25 eur, ale aj príspevky na očkovania vo výške až 50 % sumy vakcíny. Union zdravotná poisťovňa tiež poskytuje veľké množstvo výhod pre mamičky a tiež výrazné zľavy v sieti lekární Benu či rôznych predajniach ako je Ježko Bežko," dodáva za Union Baluchová. Ak si poistenec zráta, na čom všetkom by vďaka vhodne zvolenej zdravotnej poisťovni dokázal ušetriť, môže ísť v prípade štvorčlennej rodine o sumu v priemere až 1700 eur.Union sa však pri mladých rodinách nesústreďuje len na finančné výhody. Záujem zdravotnej poisťovne smeruje najmä k zdraviu a vyššej kvalite života poisteniek a poistencov. "Aj preto im prinášame podcasty, e-booky či brožúry , ktoré pripravujeme v spolupráci s odborníkmi, a ktoré im môžu pomôcť v prevencii a informovanosti o zdravom vývine či rôznych ochoreniach a ich liečbe. K dispozícii je tiež moderná mobilná aplikácia, v ktorej po novom nájdu všetky zľavy na jednom mieste," uzatvára hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová. Možnosť zvoliť si Union zdravotnú poisťovňu pritom trvá ešte do konca septembra Informačný servis