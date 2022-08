Hľadáte prácu na skrátený pracovný úväzok? Zabudnite na široký výber príležitostí na trhu

Úzky výber pracovných pozíciíí

Veľký záujem o skrátené úväzky

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ľudia, ktorí nemajú možnosť pracovať osem hodín denne, majú výrazne menej možností. Zamestnávatelia uverejnili na portáli Profesia.sk od 1. januára do 16. augusta tohto roka takmer 221-tisíc inzerátov, ktoré ponúkali prácu na plný úväzok.Napriek tomu, že ponuky so skrátenými úväzkami dosahujú taktiež historické čísla, je ich výrazne menej. Za to isté obdobie išlo o niečo vyše 24-tisíc pracovných príležitostí. Spoločnosť Profesia o tom informovala v tlačovej správe.Uchádzači a uchádzačky, ktorí sa zaujímajú o prácu na polovičný či inak skrátený úväzok, majú najviac možností v obchode, cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve či v administratíve.Spomedzi konkrétnych pozícií ide najčastejšie o predavačov a predavačky, pokladníkov a pokladníčky, administratívnych pracovníkov a pracovníčky či čašníkov a čašníčky.Firmy uverejňujúce pracovné príležitosti, čo umožňujú takúto flexibilnejšiu formu práce, získavajú podľa spoločnosti Profesia v priemere viac životopisov.Na pracovný inzerát, ktorý ponúka plný úväzok, zareaguje v tomto roku priemerne 11 ľudí. V prípade skrátených úväzkov je to až 22 uchádzačov a uchádzačiek.Spomedzi odvetví, ktoré dávajú šancu ľuďom, čo nevedia odrobiť klasické pracovné časy, je najväčší záujem o ponuky v žurnalistike a médiách, marketingu a PR či v administratíve.