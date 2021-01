Hľadáte vhodné plienky pre drobca? Prinášame vám veľké porovnanie

Jednorazové plienky vs. látkové



28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Aj vás navštívil bocian? Tak potom asi neviete, čo skôr, však? Starostlivosť o bábätko si vyžaduje mega zásobu nielen oblečenia, ale aj kozmetiky a v neposlednom rade najmä plienok. Vybrať tie správne je niekedy ťažký oriešok, no na druhej strane si aspoň máme z čoho vyberať.Ste zástancom jednorazových plienok alebo naopak nedáte dopustiť na tie látkové? A možno je toto vaše prvé bábätko a vy vlastne ešte neviete, čo vám bude vyhovovať viac. Nech je váš výber akýkoľvek, na toto by ste mali prihliadať pri všetkých druhov plienok bez rozdielu:Jednorazové plienky patria jednoznačne medzi najpopulárnejšie, a to najmä medzi rodičmi. Ich nespornou výhodou je najmä ich praktickosť. Po použití ich totiž nemusíte prať ani žehliť, len ich jednoducho odhodíte do odpadkového koša.Nevýhodou však môže byť ich nie príliš ekologická stránka, kde síce vy ušetríte za vodu a energie, no neušetríte tým našu matku zem. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko plienok spotrebuje jedno dieťa? To číslo je jedna tona. Ostali ste zaskočení? Veľké číslo, však?Ak by ste však chceli našu planétu trošku odbremeniť, vsadiť môžete práve na eko plienky . Neovplyvníte tým síce ich minuté množstvo, avšak pomôžete planéte aspoň tým, že ich rozklad bude o niečo jednoduchší a rýchlejší.Zaťažujúca tiež môže byť cena jednorazových plienok, čo určite zaťaží nejeden rodinný rozpočet. Mesačne vás môžu obrať o minimálne 40 eur. Na detských plienkach by ste pritom rozhodne nemali šetriť. Nie je to totiž to najviac rozhodujúce pri ich kúpe. Staviť by ste pritom mali v prvom rade najmä na ich kvalitu, množstvo prídavných látok a najmä na vášho drobca. Sama určite viete najlepšie, čo mu najviac vyhovuje.Hľadáte plienky, ktoré potešia vás aj vaše bábätko? Tak potom stavte na značku Pampers, ktorá je jednotkou na trhu. Plienky Pampers totiž obľubuj nielen mamičky, ale aj malé detičky. Sú totiž praktické a mimoriadne pohodlné.Pri jednorazových plienkach by ste si mali dať pozor aj na ich zloženie. Obsahovať môžu chemické látky, ktoré môžu jemnú pokožku vášho drobca podráždiť či dokonca vyvolať rôzne alergie či ekzémy. Reč je o rôznych parfémoch, lótiu, polyakrylátu sodnom a tiež rôzne ďalšie reziduálne látky.V predchádzajúcich riadkoch sme si vymenovali plusy a mínusy jednorazových plienok, poďme si ich ešte raz zhrnúť:+ Praktickosť ( nemusíte ich prať ani žehliť)+ Jednoduchá aplikácia+ Skvelá savosť, vďaka čomu sú pre deti veľmi pohodlné- Nie zrovna najnižšie mesačné náklady- Nie vždy ideálne zloženie ( niektoré plienky môžu deťom spôsobovať alergiu či ekzémy)- Nie sú zrovna ekologickéHoci bol tento typ plienok mimoriadne obľúbený najmä v minulosti, aj teraz sa nájdu jeho nadšenci. Proti nim hrá trošku tá práca, ktorej sa nevyhnete, ak ste sa rozhodli tento typ plienok využívať. Práve ich veľkým mínusom je ich časté pranie, žehlenie a tiež skladanie. No a práve na to sa nabaľujú aj náklady ako voda, elektrina a samozrejme nemôžeme zabudnúť aj na váš čas. Ich počiatočná investícia navyše tiež nie je zrovna najnižšia v závislosti od materiálu ako bavlna, biobavlna či bambus. Táto suma sa môže pohybovať okolo 200 eur.Zabúdať tiež nemôžete na pracie prostriedky, ktoré náklady samozrejme ešte o niečo navýšia.+ Pre bábätká sú pohodlné ( ak zvolíte správny prací prostriedok, viete zabrániť prípadným alergiám či ekzémom )+ Sú o niečo ekologickejšie ako jednorazové plienky- Vyššie počiatočné náklady- Zarátať musíte aj energie a náklady na pracie prostriedky- Žehlenie a pranieTak čo, máte už jasno v tom, ktoré plienky budú vašimi favoritmi? Ako ste si prečítali vyššie, obe z nich nesú so sebou pozitíva aj negatíva. A napokon, nech sa rozhodnete akokoľvek, posledné slovo bude mať aj tak váš drobec.Informačný servis