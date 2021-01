Nemecký lockdown znížil za mesiac počet prípadov nákazy o polovicu

Nemecku prekonalo dôležitú hranicu v boji proti koronavírusovej pandémii, keď sa mu vďaka prísnemu lockdownu podarilo znížiť počty nových prípadov nákazy od Vianoc o polovicu, informovala vo štvrtok agentúra DPA.





Tzv. sedemdňová incidencia - počet nových infikovaných na 100.000 obyvateľov za týždeň - predstavovala vo štvrtok ráno 98, vyplýva z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI). Doterajšie maximum tohto ukazovateľa zaznamenali v Nemecku 22. decembra pri hodnote 198.Deklarovaným cieľom nemeckej vlády i spolkových krajín je znížiť sedemdňovú incidenciu pod 50. Ak bude pozitívny vývoj pokračovať, mohlo by k tomu podľa DPA na základe doterajšieho trendu dôjsť približne do polovice až konca februára.Vedci však považujú živenie nádejí na rýchle uvoľňovanie opatrení za falošný signál, dodáva agentúra s tým, že Nemecko by podľa nich i niektorých politikov nemalo tento úspech premrhať, ale prísne opatrenia ponechať v platnosti, až kým zmienená incidencia neklesne na 25 či dokonca na desať, čo bola úroveň z minulého leta.Vlani v Nemecku incidenciu 50 definovali ako hranicu, do ktorej môžu tamojšie zdravotnícke úrady udržať situáciu pod kontrolou - teda vyhľadať všetky kontaktné osoby infikovaných a poslať ich do karantény. Kancelárka Angela Merkelová povedala, že je dôležité vrátiť sa na hodnotu 50 čo najrýchlejšie, "aby sme mohli hovoriť o otváraniach".