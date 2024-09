Hladina Dunaja a Moravy v noci stúpla o približne 10 centimetrov, povodňová situácia je naďalej veľmi vážna (foto)

Dunaj dvíha hladinu Moravy

18.9.2024 (SITA.sk) - Povodňová situácia v Bratislavskom kraji je naďalej veľmi vážna. Na sociálnej sieti o tom informuje predseda BSK Juraj Droba. Na úvod upozornil obyvateľov, aby prestali s povodňovou turistikou.„Špeciálne na Devíne spôsobuje obrovské škody – Dunaj brázdia súkromné člny, ktoré vodu vytláčajú až do okien okolitých domov. Trpia tak ľudia, ktorí sú povodňami najviac zasiahnutí," zdôraznil.Na základe informácií zo stredajšieho zasadnutia krízového štábu Morava a Dunaj v noci stúpli približne o 10 centimetrov, pričom ústup by mal začať až k stredajšiemu večeru alebo ráno.„Problémom však je, že rozvodnený Dunaj sa tlačí do koryta Moravy, čím ešte viac dvíha jej hladinu," skonštatoval bratislavský župan s tým, že najhoršie na tom zostáva Devín a Devínska Nová Ves, pričom situácia sa nezlepšuje.Devín je podľa Drobu stále odrezaný od sveta, vyrážajú spodné vody a presakujú zábrany. Prioritou je zabezpečiť plynulé zásobovanie.„Z Devínskej Novej Vsi sa obyvatelia taktiež vedia dostať len s pomocou armády kyvadlovou dopravou," poznamenal. Ako dodal, nevedia odhadnúť, kedy bude Devínska cesta prejazdná, keďže voda bude v týchto oblastiach ustupovať veľmi pomaly.Vážna situácia podľa neho pretrváva aj na Záhorí. „Na úvod dobrá správa - pretrhnutú hrádzu na potoku Malina sa v skorých ranných hodinách podarilo konečne zaceliť," uviedol župan s tým, že Morava však pozvoľna stúpa a v obciach sa pieskuje. Presakuje tiež zohorský kanál, pričom voda sa odčerpáva.„Stupavský potok sa roztrhol, ale v neobývanej oblasti, bez škôd. Pezinský a senecký okres bez rizík a vážnejších problémov," doplnil Droba.V Bernolákove sa zosunula pôda, avšak situácia je stabilizovaná. „Uzavreli sme Kaštieľsky park v Stupave aj park v Malinove. Naďalej zostávajú uzavreté oba župné cyklomosty cez Moravu," spresnil predseda BSK.V zatopenom DSS Kaštieľ v Stupave sa podarilo nahodiť prúd a elektrina je už v celom objekte. Tiež tečie teplá voda na všetkých oddeleniach. Divadlo Aréna na Tyršovom nábreží v Bratislave voda nezasiahla.