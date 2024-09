Odvolávanie Šimečku malo prekryť tému konsolidačného balíčka, Fico podľa politológa porušil nepísané pravidlá

18.9.2024 (SITA.sk) - Odvolávanie Michala Šimečku Progresívne Slovensko ) z postu podpredsedu parlamentu malo za cieľ zdiskreditovať lídra opozície a zároveň prekryť tému konsolidačných opatrení, ktoré sa výrazne dotknú peňaženiek ľudí. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak.







Oznámenie konsolidačného balíčka v deň odvolania Šimečku podľa neho určite nebolo náhodné. Poukazuje na to, že odvolanie podpredsedu parlamentu zaplnilo vo veľkej miere verejný priestor.„Premiér Robert Fico očakával, že téma konsolidačného balíčka, ktorý sa negatívne dotkne jeho voličov, bude zatlačená do úzadia odvolávaním Šimečku. Z hľadiska technológie moci a technológie komunikácie s voličmi to nemohol urobiť lepšie,“ hodnotí politológ.Zároveň však dodal, že odvolanie lídra opozície Ficovi určite prinesie ďalšie reputačné škody v zahraničí.„Diskreditácia Šimečku sa podarila minimálne u voličov Smeru a tých radikálnejších voličov Hlasu SNS . Útok bol tvrdý a veci, ktoré tam odzneli, určite zahrali na nôtu voličom, ktorí sa pozerajú s veľkým dešpektom napríklad na činnosť niektorých mimovládnych organizácií, alebo ktorým sú veľmi cudzie niektoré formy umeleckého prejavu,“ podotkol.Po posledných vyhláseniach Hlasu-SD už nebolo samotné odvolanie Michala Šimečku žiadnym veľkým prekvapením.„To, že traja poslanci strany Hlas sa takpovediac vzbúrili a odmietli o tom hlasovať, je niečo, čo možno v kontexte dlhodobého vývoja situácie v koalícii považovať za niečo, čo nie je zanedbateľné. Môže to naznačovať, že Ficov ostrejší štýl politiky, ktorý by mohol pripomínať vládnutie Vladimíra Mečiara , sa nemusí stretávať s bezvýhradnou podporou, predovšetkým v strane Hlas,“ komentoval Koziak.Pripomenul, že Hlas sa ešte nedávno definoval cez to, že chcel byť alternatívou k radikálnym politickým prejavom, ktorých nositeľom je Robert Fico.Skĺznutie kritiky Šimečku v parlamente k tomu, že organizoval opozičné protesty, je podľa Koziaka absurdné. Pripomína, že aj vládny Smer organizoval protesty proti vláde v čase, keď bol v opozícii, a zaznievali tam ďaleko ostrejšie a vulgárnejšie prejavy.„Z tohto pohľadu bolo to odvolávanie maximálne pokrytecké. Navyše, keď sa bavíme o možných porušeniach zákona, tak ešte donedávna bolo vedené trestné stíhanie voči Petrovi Žigovi , ktorý je podpredsedom parlamentu povereným riadením parlamentu,“ poukázal Koziak.Čo sa týka poberania štátnych dotácií, Progresívne Slovensko urobilo zoznam koaličných poslancov, ktorí profitovali z týchto dotácií.„Jedným z nich je aj Samuel Migaľ z Hlasu, ktorého mimovládka dostala okolo 300-tisíc eur. On bol jedným z troch poslancov, čo nehlasovali. Bolo by to aj bolo skutočne veľmi pokrytecké, keby hlasoval,“ zhodnotil.Fico podľa politológa porušil nepísané pravidlá, ktoré platili v slovenskom parlamente roky – a to, že jeden post podpredsedu Národnej rady SR patrí opozícii, ktorá si sama vyberá svojho nominanta a koalícia jej do výberu nijakým spôsobom nezasahuje.„Demokratické princípy sa nezakladajú len na tom, čo je dané ústavou a zákonmi, ale je to aj sada istých nepísaných pravidiel, ktoré dotvárajú demokratický systém. Napríklad aj post predsedu osobitného kontrolného výboru na kontrolu SIS má patriť opozícii, no teraz už patrí koalícii. Demokracia sa takýmito krokmi oslabuje,“ zhodnotil politológ.Všetky tieto kroky pritom pozorne sleduje aj Európska únia . Podľa Koziaka sú to možno malé kroky, avšak pred EÚ dotvárajú celkový obraz toho, čo sa na Slovensku deje.Utorkové dianie v parlamente možno podľa neho prirovnať k povestnej Noci dlhých nožov z čias vlády Vladimíra Mečiara. Počas schôdze v roku 1994, ktorá trvala nepretržite takmer 23 hodín, vládna koalícia odvolala 38 verejných funkcionárov a nahradila ich vlastnými ľuďmi. Opozícia nezískala ani jedno miesto podpredsedu národnej rady.„Treba povedať, že Robert Fico zostal vtedy sedieť v parlamente ako posledný z opozičných politikov a veľmi výrazne protestoval. História sa obrátila a Fico sa zrazu ocitol práve na tej strane, ktorú v minulosti sám kritizoval,“ pripomenul Koziak.