Hladné potkany vyhnala karanténa do ulíc a objavili sa aj v častiach, kde predtým neboli

Majstri v prispôsobení sa

Najlepšou prevenciou je hygiena

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2020 - Zatvorenie reštaurácií a domáca karanténa obyvateľov miest v čase šírenia koronavírusu spôsobili, že v uliciach je vidieť viac potkanov."Keď máte kolóniu potkanov žijúcich v jednej oblasti a závislú od odpadkov turistov - či už je to Washington alebo New York, a tie zrazu zmiznú, jednoducho nevedia, čo majú robiť," povedal špecialista na hlodavce Robert Corrigan. Väčší výskyt potkanov v uliciach už zaznamenali aj vo Francúzskej štvrti v New Orleans, ktorá býva za bežných okolností plná turistov.Potkany sa museli prispôsobiť po tom, ako odpadky, od ktorých sú závislé, zmizli z ulíc. Corrigan, ktorý má kanceláriu v newyorskej časti Lower Manhattan, uviedol, že jeho priatelia z mesta mu povedali, že videli potkany tam, kde predtým neboli. Iní zas nespozorovali žiadnu zmenu v správaní týchto zvierat, ktoré sa živia aj odpadkami z domácností, nie len z reštaurácií.Hladné potkany "môžu prejsť aj dosť veľkú vzdialenosť a skončiť v oblastiach, kde sa predtým nevyskytovali," povedal Corrigan pre BBC."Sú to obávané cicavce, ktoré vďaka veľmi dobrému čuchu vedia nájsť potravu a ich silné zuby ľahko prekonajú prekážky ako dvere, plasty či tkaniny," objasnil a dodal, že sa vyskytujú všade na svete, keďže sú "majstrami v prispôsobení sa".Odborník radí, že "hygiena je najlepšia prevencia proti škodcom". Keď nebudú mať čo žrať, uchýlia sa ku kanibalizmu. "Skonzumujú každý kúsok mäsa svojej obete," dodal Corrigan.Môžu tiež spôsobiť škody v domácnostiach, napríklad aj požiar. "Ak ich nebudeme regulovať s pomocou účinných nástrojov, môžu skončiť vo vašom dome, spálni, či pri deťoch alebo aj v domove pre seniorov či nemocnici," vyhlásil. Môžu tiež šíriť rôzne ochorenia, i keď zatiaľ nepotvrdili, že by medzi ne mohol patriť aj COVID-19.