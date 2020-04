Zomrel americký folkový spevák John Prine, podľahol koronavírusu

John Prine

John Prine sa narodil v roku 1946 v Maywoode v americkom štáte Illinois, väčšinu života však prežil v Nashville, mekke amerického folku a country. Pôvodne dlhé roky pracoval ako poštár a počas svojich každodenných pochôdzok skladal piesne, ktoré si po večeroch nahrával.



Do svetla reflektorov ho vytiahol herec a spevák Kris Kristofferson, ktorý spoznal jeho talent, keď ho videl vystupovať v menšom klube v Chicagu.



Debutový eponymný album vydal Prine v roku 1971. Spolu mu za takmer 50-ročnú hudobnú kariéru vyšlo osemnásť štúdiových albumov, vrátane toho posledného, The Tree of Forgiveness z roku 2018.



8.4.2020 - Ochoreniu COVID-19 podľahol v utorok v nemocnici v Nashville aj známy americký folkový spevák John Prine. O jeho úmrtí na sociálnych sieťach informovali jeho manželka Fiona Whelan Prine a tiež spevákov manažér. Jeden z najcenenejších amerických pesničkárov, ktorý v minulosti spolupracoval s takými velikánmi ako Bob Dylan či Johnny Cash, zomrel vo veku 73 rokov."Sme otrasení stratou Johna Prinea," reagoval na úmrtie speváka za celú svoju kapelu Bruce Springsteen, podľa ktorého bol Prine "najmilším človekom na svete".Bob Dylan sa o Prineovi už dávnejšie v rozhovore pre Huffington Post vyjadril, že rád počúva jeho hudbu, ktorá preňho predstavuje "čistý existencializmus". "Skladá nádherné pesničky," ocenil Dylan speváka.