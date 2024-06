Hlas aj KDH chcú zmenu volebného systému, SaS je však proti

Konštruktívna debata s KDH

24.6.2024 (SITA.sk) - Hlas-SD príde v rámci vládnej koalície s návrhom na zmenu volebného systému a zrušenie súčasného jedného volebného obvodu . Povedal to predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok cez víkend na TA3. Otvorenie debaty na túto tému je podľa neho na mieste.„Ak chceme vrátiť politiku späť k ľuďom, je to dobrý nápad, ktorý po tridsiatich rokoch existencie súčasného volebného systému dáva právo na to, aby sme takúto debatu otvorili. My sme o tom hovorili pred voľbami a chceme byť strana, ktorá plní sľuby,“ povedal.Ako ďalej dodal, keďže na presadenie zmeny volebného systému je v parlamente potrebná ústavná väčšina, uvíta konštruktívnu debatu s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH), ktoré má zmenu volebného systému tiež vo svojom volebnom programe.Predseda KDH Milan Majerský si vie predstaviť, že by jeho hnutie koaličný návrh podporilo. Podmienkou je otvorenie odbornej debaty k tejto téme a zapojenie združení samospráv a krajov.„Sme jediná krajina v Európe, ktorá má jeden jediný volebný obvod,“ poukázal Majerský.Systém viacerých volebných obvodov zrušil Vladimír Mečiar a odvtedy má KDH vo všetkých volebných programoch myšlienku viacerých volebných obvodov . Vo svojom aktuálnom volebnom programe má hnutie osem volebných obvodov, teda nie každý okres by tvoril aj volebný obvod.„Máme okresy, kde je 10-tisíc až 12-tisíc obyvateľov a máme okresy, kde žije 120 – 150-tisíc obyvateľov, to by bola disproporcia. Preto je lepšie mať osem volebných obvodov, ktorého hranice by určovali samosprávne kraje a za každý by sedel v parlamente určitý počet poslancov,“ zdôvodnil Majerský.Poukazuje na to, že viac ako polovica poslancov Národnej rady SR je v súčasnosti z Bratislavy, čo nepokladá za reprezentatívnu vzorku celého Slovenska.Strana Sloboda a Solidarita (SaS), naopak, tvrdí, že zrušenie jedného volebného obvodu Slovensku nepomôže a argument o kvalitnejšom zastúpení v parlamente a väčšej demokracii neobstojí.„Ak majú totiž zákony schválené parlamentom platiť na celom území, občania majú mať možnosť si voliť svojich zástupcov z celého Slovenska. Tvrdenia, že zvolený poslanec z daného kraja spraví pre to územie viac ako ktokoľvek iný, popierajú aj dlhoroční politici Smeru z východu Slovenska, ktorí pre tento región nespravili absolútne nič,“ uviedla strana SaS, ktorá zároveň apeluje na KDH, aby nepodľahlo vábeniu Smeru-SD a Hlasu-SD. Zmena volebného systému by totiž podľa liberálov bola nepochybne účelová.„Ďalším nesporným faktom v prípade zrušenia jedného volebného obvodu je obrovský prepad hlasov a ich nerovnosť. Jediný, komu pomôže táto zmena, je strana Smer, pretože by získala oveľa viac mandátov, než by dostala v dnešnom systéme,“ konštatuje SaS a dodáva, že úmyslom vládnej koalície sa rozhodne nedá veriť.K prípadnej zmene volebného systému sa v pondelok vyjadrila aj mimoparlamentná strana Maďarská aliancia , ktorá zámer víta. Súčasný volebný systém podľa nej nezohľadňuje princíp regionalizmu a v značnej miere znevýhodňuje južnú a východnú časť Slovenska.„V roku 2023 počas parlamentných volieb Maďarská aliancia prekročila päťpercentnú hranicu v štyroch južných krajoch (Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Košice), z toho v Trnavskom a Nitrianskom kraji dosiahla viac ako 10 percent. Zastúpenie tejto významnej časti voličov v súčasnosti absentuje v parlamente,“ poukázala strana, ktorá by sa chcela zapojiť do odbornej diskusie na túto tému.