Minister Raši navštívil okresy Žilina a Bytča. Európske zdroje chce presunúť na prioritné potreby obcí a miest (video)

Presunutie zdrojov na prioritné potreby

Celková alokácia viac ako 128,5 milióna eur

24.6.2024 (SITA.sk) - Minister investícií Richard Raši Hlas-SD ) diskutoval s primátormi a starostami z okresov Žilina Bytča. Hovorili o pripravovaných zákonoch a o eurofondoch . Raši absolvoval 19. rezortný deň spolu so štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom a informovali starostov a primátorov o dôležitých zákonoch a iniciatívach, akými sú napríklad novela zákona o verejnom obstarávaní Mapa partnerstva , ktorá poskytuje prehľad eurofondových výziev.Diskutovali aj o ďalšom zasadnutí Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ. Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Raši zdôraznil, že sa bude snažiť presunúť čo najviac európskych zdrojov na prioritné potreby obcí a miest, ako sú vodovody a kanalizácie. Témou bolo aj spravovanie pozemkov Slovenským pozemkovým fondom „Sme v regióne, ktorý aktívne podporujú aj naše programy cezhraničnej spolupráce Interreg, a to konkrétne Interreg Poľsko-Slovensko a Interreg Slovensko-Česko. Môžem konštatovať, že z oboch sa vyčeprala takmer celá alokácia, čo je výborným znamením, že tieto programy sú obrovským prínosom,“ uviedol Raši.A informoval, že výsledkom spolupráce Slovenska a Poľska je, že v končiacom programovom období 2014 - 2020 sa z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčerpalo takmer 177 miliónov eur. Ako rezort informoval, na nové programové obdobie sa vyhodnotilo šesť výziev na predkladanie žiadostí a na jeseň tohto roku sa pripravia ďalšie výzvy z oblasti podpory kultúry, cestovného ruchu, ochrany biodiverzity a zmeny klímy. V programe spolupráce Slovenska a Česka sa v končiacom programovom období vyčerpalo takmer 88 miliónov eur, a teda takmer 98 percent z alokácie programu.Štátny tajomník Kaliňák vyzdvihol význam odborných oponentúr a pozitívny prístup komunálnych lídrov.„Dnes sme diskutovali napríklad aj o tom, akým spôsobom nastavíme Fond na predprojektovú prípravu, ktorý pomôže samosprávam lepšie sa nachystať pri čerpaní eurofondov,“ doplnil Kaliňák. Rezort informoval, že v okrese Žilina bolo z rôznych operačných programov podporených 542 projektov za takmer 1,2 miliardy eur, z čoho sa vyčerpalo 1,01 miliardy eur. V okrese Bytča je podporených 72 projektov za takmer 40 miliónov eur, z čoho sa a vyčerpalo viac ako 38 mil. eur.„Z nových eurofondov do tohto regiónu prídu ďalšie milióny. Mestá Žilina a Bytča, ako aj mestá a obce oboch okresov sú v rámci Integrovaných územných investícií, kde výber projektov je v rozhodovacej kompetencii územia, oprávnené na financovanie z alokácie Rady partnerstva Žilinského samosprávneho kraja (RP ŽSK) , pričom celková alokácia predstavuje viac ako 128,5 milióna eur," uzavrelo ministerstvo investícií.