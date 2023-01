Hlas apeluje na vládu, aby sa angažovala vo veci potrestania vinníkov vraždy Chovanca

Žiada potrestanie vinníkov

Kauza nesmie byť zametená pod koberec





Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla tak odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia. Spravodajský portál Sme.sk priniesol v auguste 2020 informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad ležiacim Chovancom hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, následkom čoho Chovanec zomrel.





31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas-SD apeluje na vládu, aby sa angažovala vo veci potrestania vinníkov vraždy Jozefa Chovanca . Prostredníctvom poslanca strany Petra Kmeca predložili do parlamentu návrh uznesenia, ktorým od vlády požaduje, aby žiadala od belgickej strany vysvetlenie dôvodov, ktoré viedli k zastavenia trestného stíhania v danej veci.Zároveň žiada slovenskú vládu, aby trvala na potrestaní vinníkov zapojených do násilného zásahu. Výzvu Hlas-SD smeruje i slovenským poslancov v Európskom parlamente. Chce, aby v rámci svojich kompetencií apelovali na vytvorenie nezávislej monitorovacej misie europarlamentu za účelom dôsledného vyšetrenia prípadu. Strana to uviedla v tlačovej správe.„V uznesení taktiež žiadame slovenskú vládu, aby k 5. výročiu informovala parlament o stave vyšetrovania tejto kauzy a predložila zoznam krokov, ktoré povedú k dosiahnutiu spravodlivosti pre Jozefa Chovanca," uviedol predkladateľ Kmec.Doplnil, že od Chovancovej smrti uplynulo päť rokov a je povinnosťou štátu, mimovládneho sektora i médií vyvíjať maximálne úsilie v snahe dosiahnuť pre jeho rodinu spravodlivosť, a tiež ospravedlnenie od Belgicka za nehumánne konanie voči jeho osobe.„Táto kauza nesmie byť zametená pod koberec a Hlas-SD urobí všetko pre to, aby vinníci boli potrestaní," zakončil poslanec strany Hlas-SD.Belgická prokuratúra nebude nikoho stíhať za smrť Slováka Jozefa Chovanca. Ako informoval miestny denník Het Laatste Nieuws, k jeho smrti došlo podľa záverov vyšetrovania bez cudzieho zavinenia.