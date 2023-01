Matovičovo hnutie OĽaNO zmenilo názov a karty sa rozdávajú nanovo

Karty sa rozdávajú nanovo

OĽaNO sa zrejme rozdelí

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zmenilo názov. V Registri politických strán a politických hnutí Ministerstva vnútra SR bolo do 30. januára zaregistrované pod oficiálnym názvom Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Nova, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola. Teraz ostatné strany z jeho názvu vypadli a jeho názov je Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – OĽaNO.„Ide o čisto technickú zmenu, aby pred začiatkom rokovaní o predvolebnej spolupráci boli všetci naši doterajší partneri úplne slobodní,“ uviedol pre agentúru SITA predseda poslaneckého klubu OĽANO.Odo dňa vyhlásenia volieb nemôžu politické strany meniť svoje názvy až do vyhlásenia výsledkov. O termíne predčasných volieb sa hlasuje v utorok o 17:00. Tri menšie politické subjekty pribudli do názvu pred poslednými parlamentnými voľbami v roku 2020, keď zároveň politikov týchto strán zobralo OĽaNO na kandidátku.Zmena zdola Jána Budaja medzičasom klub OĽaNO opustila. Pred ďalšími parlamentnými voľbami sa karty rozdávajú nanovo. Menšie stredopravé strany aktuálne rokujú o spoločnom postupe s inými stranami a v OĽaNO sa otvorene diskutuje o tom, že poverený premiér Eduard Heger s povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom a ďalšími opustia stranu a budú pôsobiť v inom politickom subjekte.Ako informoval už pred časom šéf strany Igor Matovič , OĽaNO sa pravdepodobne rozdelí na dve hnutia. Jedným bude pôvodné OĽaNO, ktorého agendou zostane protikorupčná a prorodinná politika. Druhým má byť nový politický subjekt Eduarda Hegera, v ktorom sa pokúsi spojiť demokratické stredo-pravé politické strany.Matovič argumentuje tým, že taktikou je zabezpečiť úspech demokratických strán v parlamentných voľbách. Čelní predstavitelia OĽaNO však zároveň hovoria, že zatiaľ je všetko otvorené. Kedy sa rozhodne o ďalšom osude OĽaNO, zatiaľ nie je známe.Matovič sa vyjadril, že „keď snem bude, tak bude potom, ako si my vyriešime otázku v OĽaNO. Nemá zmysel snem zvolávať, ak odtiaľ bude potom odchádzať polovica ľudí a budeme ho zvolávať znova.“ Michal Šipoš v utorok potvrdil, že termín snemu strany zatiaľ stanovený nebol.