Hlas by sa v koalícii s PS mohol definitívne očistiť od „smeráckej minulosti“. Politológ však vidí aj problémy

Nová sociálna demokracia

Ideové problémy

Štvorkoalícia

3.10.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) by sa v koalícii s hnutím Progresívne Slovensko (PS) mohla definitívne očistiť od „smeráckej minulosti".Taktiež by tým líder Hlasu-SD Peter Pellegrini vybudoval novú sociálnu demokraciu, ktorá pôsobením strany Smer - sociálna demokracia na Slovensku prestala existovať.Ako ďalej uviedol politológ Tomáš Koziak pre agentúru SITA , prebudovaním sociálnej demokracia by sa zvýšil dopyt po serióznej ľavicovej strane s modernou sociálno-demokratickou európskou agendou.„Vstup do takejto koalície by pre lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho mohol byť odrazovým mostíkom. Keby našiel odvahu a išiel by do koalície s PS, vidím tu perspektívu, že by mohol stranu začať budovať ako politický subjekt, ktorý by volič identifikoval ako nie pozostatok Smeru-SD, ale ako niečo nové, čo by mohlo byť sociálnou demokraciou, po ktorej je určite na Slovensku dopyt," myslí si politológ.Dodáva, že Hlas-SD by sa tak mohol stať vítaným koaličným partnerom aj v budúcich parlamentných voľbách.V takejto koalícii však politológ vidí aj niekoľko problémov. V prvom rade by išlo o ideové problémy.„PS tlačí veľmi silnú liberálnu agendu. S ňou má Hlas-SD problém, čo je trochu nepochopiteľné, keďže strana sa hlási k sociálnej demokracii. Sociálno-demokratická strana by s problémami menšín nemala mať žiaden problém," tvrdí Koziak.Zamýšľa sa nad tým, do akej miery je Pellegriniho strana autentickým sociálno-demokratickým subjektom a či odpor k menšinám nebola len póza, ktorá mala zapôsobiť na voličov.Súčasťou takejto koalície by muselo byť aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) , ktoré sa vyhranilo voči LGBTI agende.„Predseda KDH Milan Majerský sa vyjadril, že niektoré body programu PS sa mu zdajú extrémistické. Toto tiež nie je dobrá devíza do spoločného vládnutia. Hodnotové ukotvenie dávajú strany najavo veľmi jasne oproti iným témam, a to je problém," myslí si Koziak.Vládnutie by bolo podľa neho omnoho zložitejšie aj z dôvodu, že by išlo o štvorkoalíciu, keďže jej súčasťou by bola aj strana Sloboda a Solidarita