Slovensko sa musí intenzívnejšie zapojiť do rekonštrukcie Ukrajiny, podľa Šveca nevyužíva potenciál spolupráce

Ekonomická spolupráca pri rekonštrukcii Ukrajiny

Kľúčové podujatie





Rada slovenských exportérov je profesionálna platforma firiem a odborníkov, ktorá vznikla v roku 2020 s ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať ich záujmy v celospoločenskej diskusii. Ukrajinská obchodná a priemyselná komora je nezisková, podnikateľská organizácia, ktorá združuje právnické osoby na dobrovoľnom základe. Ich cieľom je rozvoj konkurencieschopného ukrajinského podnikania na svetových trhoch.





3.10.2023 (SITA.sk) - Slovensko sa musí intenzívnejšie zapojiť do rekonštrukcie Ukrajiny. Aj to bol cieľ podujatia, ktoré v Košiciach zorganizovali Rada slovenských exportérov v spolupráci s Ukrajinskou obchodno-priemyselnou komorou.Zúčastnilo sa ho viac ako 50 podnikateľov z oboch strán. Témou rokovaní boli možnosti podnikania na Ukrajine počas vojnového konfliktu, potreby lokálneho trhu, ale aj možnosti garancií a štátnej podpory.„Ukrajina je okupovaná a my ako susedný štát prejavujeme solidaritu v podobe výdatnej vojenskej aj humanitárnej pomoci. Ale ani zďaleka zatiaľ nevyužívame potenciál pre obojstranne výhodnú ekonomickú spoluprácu pri rekonštrukcii Ukrajiny, ktorá sa ešte zintenzívni po ukončení vojny,“ uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec Ako doplnil predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek, práve v dnešnej dobe je nesmierne dôležité, aby sme sa aktivizovali v hospodárskej spolupráci.„Som nesmierne rád, že sa nám aj napriek všetkému podarilo zorganizovať na Slovensku toto kľúčové podujatie za účasti viac ako 20 člennej ukrajinskej delegácie. V Rade slovenských exportérov budeme aj naďalej pracovať s cieľom zintenzívniť obchodné vzťahy medzi našimi krajinami tak, aby na tom benefitovali slovenské spoločnosti v spolupráci s ukrajinskými partnermi," zdôraznil.