Hlas chce budovať spoluprácu so Združením miest a obcí, jeho ambíciou je vyrovnať regionálne rozdiely

7.9.2023 (SITA.sk) - Politická strana Hlas-SD podpísala s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska Memorandum o spolupráci. Ako ďalej informovala, cieľom dokumentu je budovanie vzájomného partnerstva a spolupráce, ktoré prispeje lepšiemu fungovaniu miest a obcí na Slovensku.„Našou ambíciou je vyrovnať do 12 rokov regionálne rozdiely, pretože žiaden človek nemôže byť trestaný za to, kde sa narodil. Každý rok, ak budeme vo vláde, vyčleníme navyše jednu miliardu eur na rozvoj, naštartujeme národný plán budovania regiónov a spustíme eurofondovú reformu, ktorá umožní efektívne a rýchle používanie európskych peňazí na projekty," povedal podpredseda Hlasu Richard Raši V partnerskom dialógu so samosprávami Hlas podľa Rašiho garantuje dva základné princípy. „Žiadne kompetencie bez peňazí a žiadne zmeny sa neuskutočnia bez dialógu," dodal.