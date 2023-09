Majerský a ďalší robia v kampani z LGBTI ľudí terč nenávisti, tvrdí OZ Sapling a apeluje aj na médiá

Nenávistné vyjadrenia

Hlavní nositelia odkazov

Považujú LGBTI+ za menejcenných

7.9.2023 (SITA.sk) - Občianske združenie (OZ) Saplinq apeluje na médiá, aby bránili šíreniu nenávisti k LGBTI+ ľuďom a rozširovaniu dezinformácií o nich tak, ako bránia šíreniu iných dezinformácií i rozširovaniu nenávisti voči iným menšinám.Rovnako sa obracajú aj na politické subjekty, aby si vo volebnej kampani a následne v parlamente nerobili z LGBTI+ osôb terč nenávisti a nemanipulovali spoločnosťou dezinformáciami, hoaxmi a strachom z neexistujúcej ideológie.„Snahy o rovnoprávnosť a život v bezpečí bez vylučovania nikoho na Slovensku neohrozujú. Ohrození sú naopak čoraz viac LGBTI+ ľudia," zdôraznilo OZ v tlačovej správe kde reagovalo na výroky predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Milana Majerského , ktorý pred niekoľkými dňami v politickej diskusii označil LGBTI+ ľudí za hrozbu pre Slovensku a „pliagu".OZ uviedlo, že sa obracajú na médiá i preto, lebo poskytovať priestor politickým subjektom nestačí vzhľadom na mieru nenávistných vyjadrení a šírenia dezinformácií o LGBTI+ ľuďoch.OZ Sapling je presvedčené, že keďže médiá sú hlavnými nositeľmi odkazov v predvolebnej kampani a informujú elektorát o programoch a cieľoch politických strán, spája sa s tým „aj zodpovednosť čeliť nenávistným prejavom, vyvracať dezinformácie a argumentovať tak, aby divák a volič pochopil, že samotnými vyjadreniami politici útočia na demokratickosť a právny štát v našej krajine, pretože vyzývajú na útlak menšín a ich základných ľudských práv".„Politické strany majú v predvolebnom období obrovský priestor v médiách a počas celého roka dostávajú každý týždeň priestor v niekoľkých politických diskusiách, kde hovoria o tom, aké majú zámery so životmi ľudí v tejto krajine. LGBTI+ ľudia ani mimovládne organizácie, ktoré ich práva presadzujú, takýto obrovský priestor v médiách nemajú," konštatuje Saplinq.Dodáva, že s úžasom pozorujú, ako sa v médiách v rámci predvolebných diskusií útočí na ich životy a dôstojnosť. Podľa OZ neraz ostávajú tieto útoky bez odozvy a konfrontácie.Saplinq konštatuje, že Majerského slová, i keď hrozivé, neboli pre nich prekvapujúce. „Ako najvyšší predstaviteľ KDH nepochybil, i keď sa to snažil naznačiť v jeho alibistickom (ne)ospravedlnení. Naopak, vyjadril svoje skutočné presvedčenie a dlhodobé hodnoty KDH, ktorých politické aktivity v parlamente i vo vládach SR svedčia o tom, že strana považuje LGBTI+ ľudí za menejcenných voči ostatnému obyvateľstvu a aktívne bráni ich zrovnoprávneniu," skonštatovali.Predvolebná rétorika KDH i ďalších „falošne konzervatívnych politických strán" by podľa OZ Saplinq mala spoločnosť vystríhať a prebrať ju z letargie.„Ak by totiž vlády SR naplnili po teroristickom útoku požiadavky LGBTI+ komunity a organizácií a reformovali trestný zákon, dnes by tieto vyjadrenia predstavovali trestný čin hanobenia ľudí na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity," myslí si združenie.