Hlas chce mať cestovný ruch s regionálnym rozvojom pod jednou strechou, vláda musí podporiť samosprávy (video)

27.7.2023 (SITA.sk) - Cestovný ruch má patriť pod jednu strechu spolu s regionálnym rozvojom. Strana Hlas - sociálna demokracia to navrhuje s tým, že takýto model nebude o alibizme ministerstiev, ale o jednom partnerovi pre kľúčových sociálno-ekonomických aktérov v regiónoch.Zároveň chce v tejto oblasti presadiť odstupňovanie kompetencií súvisiace aj s finančnou podporou samospráv. Ako strana vo štvrtok informovala, významné destinácie cestovného ruchu, napríklad mestá zapísané na zozname UNESCO , samosprávy s kúpeľmi a ďalšie, musia cítiť podporu vlády.Expert strany pre samosprávy Michal Kaliňák uviedol, že cestovný ruch potrebuje výraznú a systematickú pomoc. Takmer polovica primátorov a starostov je presvedčených, že cestovný ruch podporuje ekonomiku samospráv.„Dokonca viac ako 81 % z nich si myslí, že cestovný ruch podporuje lokálnu zamestnanosť a 71 % z nich konštatuje, že cestovný ruch podporuje lokálnu produkciu,“ podotkol. Prínos tohto odvetvia pre všestranný rozvoj samospráv vidí 80 % komunálnych lídrov.Hlas považuje za potrebnú aj podporu registrovaných sociálnych podnikov, ktoré sa svojou činnosťou orientujú na aktivity priamo napojené na cestovný ruch a turistiku.Navrhuje tiež zavedenie systému evidencie digitálnych platforiem ubytovania, aby sa nerozširovala šedá ekonomika nelegálneho poskytovania ubytovania na úkor financií miest, obcí a ich obyvateľov.Strana chce presadzovať aj podporu vidieckeho turizmu, v ktorom vidí spájanie všetkého lokálneho potenciálu krajiny. To je súčasť agendy Živý vidiek, s ktorou súvisí ambícia investovania miliárd eur do rozvoja vidieckych oblastí. V oblasti bezpečnosti plánuje zaviesť systematické rozširovanie kamerových monitorovacích systémov.