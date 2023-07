Tragická nehoda pri Nitre: Vodič nákladiaku si vypočul trest za smrť 12 ľudí (foto)

Pri zrážke autobusu s nákladným autom dňa 13. novembra 2019 prišlo o život dvanásť ľudí, ďalších dvadsať skončilo v nemocniciach. Linkový autobus spoločnosti Arriva Nitra odchádzal z Nitry do Jelenca pred 13:00, časť cestujúcich tak tvorili stredoškoláci, ktorým sa skončilo vyučovanie. Nákladné auto bolo naložené kamennou zmesou, keď schádzalo dolu kopcom, rozkývalo sa, pričom protiidúci autobus sa mu snažil vyhnúť. Po zrážke zostal nákladiak prevrátený na ceste a autobus v priekope.





27.7.2023 (SITA.sk) - Okresný sudca v Nitre vo štvrtok, ktorý 13. novembra 2019. Informuje o tom portál tvnoviny.sk, podľa ktorého vodič Július F. pred sudcomZrážka prímestského autobusu a kamiónu so stavebným odpadom zobrala život dvanástim ľuďom, z ktorých bolo päť tínedžerov, najstaršia obeť mala 70 rokov.Július F. dostal od sudcu nielen nepodmienečný trest, ale zároveň mu zakázal. Odsúdený vodič si ponechal čas na premyslenie, či sa voči rozsudku súdu odvolá. S náhradou škody súd poškodených odkázal na civilné konanie.Podľa obžaloby. Šoféroval totiž vozidlo, ktoré malo. Jeho Tatra 813 mala podhustené vonkajšie pneumatiky, a keď vodič nabehol na nerovnosť na ceste, nákladiak sa rozkolísal, prešiel do protismeru a tam sa zrazil s autobusom. Ten v dôsledku zrážky zišiel z cesty a prevrátil sa do priekopy.Po náraze sa prevrátilo aj nákladné auto, z ktorého sa vysypala zemina a kamenie. Vodič nákladiaku išiel podľa znalca rýchlosťou 90 km/h. Na pojednávaní sa zúčastnili aj príbuzní obetí.