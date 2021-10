Hlas chce pre Santusovú zvolať mimoriadne rokovanie bezpečnostného výboru, informácie údajne nesedia

Mikulec test nespochybňuje

Otázky dodalo ministerstvo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas – SD) bude žiadať o mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť v súvislosti s informáciami o vyšetrení príslušníčky policajnej inšpekcie Diany Santusovej na detektore lži. Na tlačovej besede to uviedla nezaradená poslankyňa Denisa Saková (Hlas-SD).Podľa nej navzájom nesedia informácie o vyšetrení Santusovej na polygrafe, ktoré absolvovala u súkromnej firmy, s druhým vyšetrením na pôde Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). „V posledných dňoch nám kolujú informácie z ministerstva vnútra a zároveň aj z Národného bezpečnostného úradu, ktoré navzájom nekorešpondujú,“ vyhlásila Saková. Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini uviedol, že ak „lynču“ musela čeliť Santusová, tak „rovnakému lynču“ by mali čeliť aj „velebení“ vyšetrovatelia NAKA, ktorí sú obvinení. Podľa Pellegriniho by to bolo férové.Minister vnútra Roman Mikulec tento týždeň po rokovaní vlády povedal, že požiadal NBÚ, aby mu predložil výsledok Santusovej vyšetrenia aj so záznamom. Poznamenal, že nemá dôvod spochybňovať test na pôde NBÚ, zároveň si však vyžiada stanovisko aj od Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ PZ), či bol test vykonaný tak, ako mal byť.Minister vnútra sa tiež vyjadril, že príslušníci Policajného zboru SR sa podľa predpisov majú zúčastňovať na polygrafickom vyšetrení na pôde KEÚ PZ. Santusovej sa v tejto súvislosti pýta, prečo spochybnila túto inštitúciu, keď sa vyšetreniu niekoľkokrát vyhla prostredníctvom dovoleniek alebo práceneschopnosti.NBÚ v stanovisku uviedol, že pri vyšetrení príslušníčky inšpekcie boli podľa dohody traja príslušníci NBÚ a traja príslušníci KEÚ PZ. „Otázky na polygraf dodalo pred vyšetrením ministerstvo vnútra. Obe strany podpísali zápisnicu a samotné finálne vyhodnotenie už realizoval rezort vnútra," informoval úrad na sociálnej sieti.