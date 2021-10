Južná Kórea otestovala svoju prvé vesmírnu raketu, ale náklad na orbitu vyniesť nezvládla

Príčina nezdaru je neznáma

21.10.2021 (Webnoviny.sk) - Južná Kórea vo štvrtok otestovala svoju prvú vesmírnu raketu vlastnej výroby. Štyridsaťsedemmetrová trojstupňová raketa Nuri vzlietla z vesmírneho strediska Naro na rovnomennom ostrovčeku pri južnom pobreží krajiny. Dostať na orbitu cvičný náklad v podobe 1,5-tonového bloku z nehrdzavejúcej ocele a hliníka sa však rakete nepodarilo.Juhokórejský prezident Mun Če-in , ktorý sa štartu prizeral, test označil za vynikajúci úspech, ktorý posunul vpred jej vesmírny program. „Aj keď sa nepodarilo dosiahnuť ciele dokonale, bol to vynikajúci úspech pri prvom štarte,“ povedalKórejský výskumný inštitút pre letectvo a vesmír (KARI) po štarte informoval, že prvý a druhý stupeň rakety sa oddelili v poriadku. Tretí stupeň s nákladom dosiahol nadmorskú výšku 700 kilometrov, podľa Muna sa však nákladu nepodarilo po odpojení stabilizovať na orbite. Kde sa stala chyba KARI ani juhokórejské ministerstvo vedy bezprostredne nevysvetlili.Štart sa uskutočnil o 17:00 miestneho času (10:00 stredoeurópskeho letného času), o hodinu neskôr ako bol pôvodný plán, pretože technici potrebovali viac času na preskúmanie ventilov rakety. Obavy tiež spôsobil silný vietor a ďalšie podmienky, ktoré mohli ohroziť úspešnosť letu.Nuri je prvá juhokórejská raketa postavená len s domácimi technológiami. Odborníci z Kari ju plánujú ešte niekoľkokrát otestovať, než s ňou vyšlú naozajstný satelit. Ďalší štart s cvičným nákladom plánujú na máj 2022.Južná Kórea, ktorá sa dosiaľ spoliehala na zahraničie, sa usiluje stať desiatou krajinou na svete, ktorá vysiela satelity na obežnú dráhu Zeme s pomocou vlastnej technológie. Podľa miestnych predstaviteľov je to kľúčové pre vesmírne ambície krajiny, ktoré zahŕňajú vyslanie moderných komunikačných satelitov či vlastných vojenských spravodajských satelitov. Južná Kórea tiež plánuje do roku 2030 vyslať na Mesiac vlastnú sondu.