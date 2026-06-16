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16. júna 2026
Hlas chce zakázať sociálne siete pre deti do 16 rokov, KDH označilo návrh ako „marketingovú tému vládnej strany“ – VIDEO
Tagy: Deti Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Internet Minister školstva vedy výskumu a športu SR Minister vnútra SR ochrana detí Podpredseda KDH Sociálne siete
Opozičné KDH v tejto súvislosti zároveň aj pripomenulo, že konkrétny legislatívny návrh na ochranu detí pred sociálnymi sieťami už v parlamente predložilo. Sociálne siete sa podľa koaličnej strany ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - Opozičné KDH v tejto súvislosti zároveň aj pripomenulo, že konkrétny legislatívny návrh na ochranu detí pred sociálnymi sieťami už v parlamente predložilo.
Sociálne siete sa podľa koaličnej strany Hlas-SD nesmú správať k deťom ako k dospelým, preto strana navrhuje komplexný zákon na ochranu detí pred násilím, radikalizáciou a rizikami digitálneho prostredia, v rámci ktorého by sociálne siete nemohli vytvárať ani prevádzkovať účty pre deti mladšie ako 16 rokov.
Návrh, ktorý v utorok strana predstavila na tlačovej konferencii, vznikol v spolupráci viacerých rezortov a podľa predstaviteľov strany reaguje na rastúce hrozby sociálnych sietí a online platforiem, a prináša jasné pravidlá na ochranu detí, podporu rodičov a posilnenie zodpovednosti digitálnych spoločností.
„Dieťa nie je dospelý používateľ. Dieťa je človek, ktorého máme chrániť. Hlas stojí na strane detí a rodičov, nie na strane ekonomických ziskov platforiem,“ zdôraznil predseda strany Matúš Šutaj Eštok s tým, že ak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku a bezpečnosť, nemôžu sa tváriť, že ide len o slobodný ekonomický trh.
Nový návrh zákona podľa autorov vytvára komplexný systém ochrany detí v digitálnom priestore. Zatiaľ čo deti do 16 rokov nebudú môcť mať svoj účet vôbec, mladí ľudia vo veku od 16 do 18 rokov budú mať podľa návrhu automaticky nastavený chránený režim, ktorý zabezpečí súkromné profily, vypnuté zdieľanie polohy, ochranu pred kontaktovaním neznámymi osobami a obmedzenie ďalších rizikových prvkov online prostredia.
„Toto nie je zákaz internetu. Toto je ochrana detí. Hlas dlhodobo chráni človeka tam, kde potrebuje oporu – či už ide o dieťa, rodiča, pacienta, človeka v núdzi alebo seniora. Dnes hovoríme o deťoch. A naša pozícia je jednoznačná: zodpovedná politika musí stáť pri dieťati, pri rodičovi a pri rodine, nie pri zisku tých, ktorí sa k deťom správajú ako k dospelým používateľom,“ vyhlásil minister školstva a podpredseda strany Tomáš Drucker.
Súčasťou návrhu je podľa strany aj bezpečný systém overovania veku používateľov. Platformy budú musieť rešpektovať vekové limity bez toho, aby získavali osobné údaje detí. Sociálne siete nebudú mať prístup k menu, rodnému číslu, adrese ani ďalším identifikačným údajom.
Dostanú iba informáciu o tom, či používateľ vekovú podmienku spĺňa alebo nespĺňa. Zároveň poskytovateľ overovania veku nebude podľa návrhu vedieť, pre akú konkrétnu službu sa údaje používajú. Návrh tak podľa Hlasu chráni bezpečnosť detí aj ich súkromie.
Navrhovaná legislatíva zahŕňa aj vytvorenie integrovaného systému včasnej pomoci pri prípadoch radikalizácie alebo mobilizácie detí k násiliu. Školy, rodičia, sociálne služby, zdravotníctvo, polícia a odborníci budú mať tak po prvýkrát k dispozícii spoločný mechanizmus, ktorý umožní rýchlo reagovať na vznikajúce riziká a pomôcť dieťaťu ešte predtým, než dôjde k vážnym následkom.
Návrh pripravovali spoločne ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra, rezort zdravotníctva a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny za účasti rezortu spravodlivosti a v dialógu s Európskou komisiou.
„Online riziká detí sú civilizačnou výzvou dnešnej doby. Algoritmy, návykový dizajn sociálnych sietí, manipulácia, radikalizácia či rozmach umelej inteligencie menia svet rýchlejšie, než sa mu spoločnosť dokáže prispôsobiť. Imunitu budeme budovať prostredníctvom vzdelávania, kritického myslenia a digitálnej gramotnosti. Kým ju však vybudujeme, deti nesmú zostať bez ochrany. Preto musíme konať už dnes,“ skonštatoval minister školstva Drucker.
Hlas pripomína, že podľa dostupných údajov využíva internet denne až 97 percent mladých ľudí na Slovensku. S rastúcim využívaním digitálnych technológií však rastie aj riziko závislostí, nenávistného obsahu, manipulácie či radikalizácie.
Opozičné KDH v tejto súvislosti pripomína, že konkrétny legislatívny návrh na ochranu detí pred sociálnymi sieťami už v parlamente predložilo. Hlas-SD sa teda snaží chytiť témy, ktorú celé roky ignoroval a jeho ministri si tieto problémy nevšímali.
Podľa návrhu KDH by deti mladšie ako 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Návrh zároveň rieši zodpovednosť digitálnych platforiem, bezpečnejšie nastavenia pre maloletých používateľov, obmedzenie návykových prvkov, zákaz profilovanej reklamy voči deťom a ochranu digitálnej stopy maloletých.
„Gratulujeme Hlasu, že si konečne všimol problém, na ktorý KDH upozorňuje dlhodobo. Deti do 16 rokov nepatria do algoritmov sociálnych sietí. KDH túto tému otvorilo, pripravilo a predložilo konkrétny návrh zákona. Hlas preto nemusí robiť plagiátora. Stačí, keď náš návrh v parlamente podporí,“ uviedol podpredseda KDH Ján Horecký.
Zároveň upozornil, že ochrana detí nesmie byť ďalšou marketingovou témou vládnej strany. Ak teda Hlas hovorí o ochrane maloletých vážne, má podľa KDH okamžitú možnosť ukázať to hlasovaním.
„Pri ochrane detí nepotrebujeme tlačové konferencie, opísané návrhy a politické divadlo. Potrebujeme schváliť zákon. Návrh KDH je na stole. Ak ho Hlas podporí, pomôže deťom. Ak si ho len prelepí vlastným logom, bude to len ďalší dôkaz, že vládna strana rieši viac propagandu než výsledok,“ doplnil Horecký.
Podpredseda KDH Peter Stachura zároveň skonštatoval, že pri ochrane detí pred závislosťami musí štát konať dôveryhodne. Pripomenul príklad protidrogovej kampane ministerstva vnútra, ktorá vyvolala vážne otázky po tom, čo na preventívnych podujatiach pre deti vystupoval interpret spájaný s medializovanou drogovou kauzou a textami, ktoré propagovali alkohol. Na akcie navyše prišiel na aute s logami siete kasín, čiže k drogám a alkoholu doplnil ešte aj hazard.
„Ak má boj Hlasu za ochranu detí dopadnúť tak ako ich boj proti drogám, potom máme vážny dôvod na obavy. Štát nemôže deťom hovoriť o prevencii závislostí a zároveň im na pódiu ponúkať presný opak. To nie je prevencia. To je zlyhanie úsudku a paródia na zodpovednú verejnú politiku,“ zdôraznil Stachura. Poslankyňa Monika Kolejáková doplnila, že návrh KDH vznikol ako odpoveď na reálnu skúsenosť rodičov, ktorí dnes často stoja sami proti obrovským digitálnym platformám.
„Rodičia dnes často stoja proti obrovským digitálnym platformám, ktoré cielene pracujú s pozornosťou detí, ich emóciami a zraniteľnosťou. Štát ich v tom nemôže nechať samých. Ak Hlas naozaj chce chrániť deti, nech podporí návrh, ktorý už KDH predložilo. Ochrana detí nie je súťaž o logo na tlačovej konferencii, ale povinnosť voči rodinám,“ uviedla Kolejáková. KDH preto podľa nej vyzýva Hlas, aby prestal tému sociálnych sietí politicky kopírovať a začal konať. Návrh KDH je totiž pripravený a predložený v parlamente.
Zdroj: SITA.sk - Hlas chce zakázať sociálne siete pre deti do 16 rokov, KDH označilo návrh ako „marketingovú tému vládnej strany“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Sociálne siete sa podľa koaličnej strany Hlas-SD nesmú správať k deťom ako k dospelým, preto strana navrhuje komplexný zákon na ochranu detí pred násilím, radikalizáciou a rizikami digitálneho prostredia, v rámci ktorého by sociálne siete nemohli vytvárať ani prevádzkovať účty pre deti mladšie ako 16 rokov.
Návrh, ktorý v utorok strana predstavila na tlačovej konferencii, vznikol v spolupráci viacerých rezortov a podľa predstaviteľov strany reaguje na rastúce hrozby sociálnych sietí a online platforiem, a prináša jasné pravidlá na ochranu detí, podporu rodičov a posilnenie zodpovednosti digitálnych spoločností.
Automaticky chránený režim
„Dieťa nie je dospelý používateľ. Dieťa je človek, ktorého máme chrániť. Hlas stojí na strane detí a rodičov, nie na strane ekonomických ziskov platforiem,“ zdôraznil predseda strany Matúš Šutaj Eštok s tým, že ak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku a bezpečnosť, nemôžu sa tváriť, že ide len o slobodný ekonomický trh.
Nový návrh zákona podľa autorov vytvára komplexný systém ochrany detí v digitálnom priestore. Zatiaľ čo deti do 16 rokov nebudú môcť mať svoj účet vôbec, mladí ľudia vo veku od 16 do 18 rokov budú mať podľa návrhu automaticky nastavený chránený režim, ktorý zabezpečí súkromné profily, vypnuté zdieľanie polohy, ochranu pred kontaktovaním neznámymi osobami a obmedzenie ďalších rizikových prvkov online prostredia.
Osobné údaje detí
„Toto nie je zákaz internetu. Toto je ochrana detí. Hlas dlhodobo chráni človeka tam, kde potrebuje oporu – či už ide o dieťa, rodiča, pacienta, človeka v núdzi alebo seniora. Dnes hovoríme o deťoch. A naša pozícia je jednoznačná: zodpovedná politika musí stáť pri dieťati, pri rodičovi a pri rodine, nie pri zisku tých, ktorí sa k deťom správajú ako k dospelým používateľom,“ vyhlásil minister školstva a podpredseda strany Tomáš Drucker.
Súčasťou návrhu je podľa strany aj bezpečný systém overovania veku používateľov. Platformy budú musieť rešpektovať vekové limity bez toho, aby získavali osobné údaje detí. Sociálne siete nebudú mať prístup k menu, rodnému číslu, adrese ani ďalším identifikačným údajom.
Dostanú iba informáciu o tom, či používateľ vekovú podmienku spĺňa alebo nespĺňa. Zároveň poskytovateľ overovania veku nebude podľa návrhu vedieť, pre akú konkrétnu službu sa údaje používajú. Návrh tak podľa Hlasu chráni bezpečnosť detí aj ich súkromie.
Denné využitie internetu
Navrhovaná legislatíva zahŕňa aj vytvorenie integrovaného systému včasnej pomoci pri prípadoch radikalizácie alebo mobilizácie detí k násiliu. Školy, rodičia, sociálne služby, zdravotníctvo, polícia a odborníci budú mať tak po prvýkrát k dispozícii spoločný mechanizmus, ktorý umožní rýchlo reagovať na vznikajúce riziká a pomôcť dieťaťu ešte predtým, než dôjde k vážnym následkom.
Návrh pripravovali spoločne ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra, rezort zdravotníctva a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny za účasti rezortu spravodlivosti a v dialógu s Európskou komisiou.
„Online riziká detí sú civilizačnou výzvou dnešnej doby. Algoritmy, návykový dizajn sociálnych sietí, manipulácia, radikalizácia či rozmach umelej inteligencie menia svet rýchlejšie, než sa mu spoločnosť dokáže prispôsobiť. Imunitu budeme budovať prostredníctvom vzdelávania, kritického myslenia a digitálnej gramotnosti. Kým ju však vybudujeme, deti nesmú zostať bez ochrany. Preto musíme konať už dnes,“ skonštatoval minister školstva Drucker.
Hlas pripomína, že podľa dostupných údajov využíva internet denne až 97 percent mladých ľudí na Slovensku. S rastúcim využívaním digitálnych technológií však rastie aj riziko závislostí, nenávistného obsahu, manipulácie či radikalizácie.
Konkrétny návrh predložilo aj KDH
Opozičné KDH v tejto súvislosti pripomína, že konkrétny legislatívny návrh na ochranu detí pred sociálnymi sieťami už v parlamente predložilo. Hlas-SD sa teda snaží chytiť témy, ktorú celé roky ignoroval a jeho ministri si tieto problémy nevšímali.
Podľa návrhu KDH by deti mladšie ako 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Návrh zároveň rieši zodpovednosť digitálnych platforiem, bezpečnejšie nastavenia pre maloletých používateľov, obmedzenie návykových prvkov, zákaz profilovanej reklamy voči deťom a ochranu digitálnej stopy maloletých.
„Gratulujeme Hlasu, že si konečne všimol problém, na ktorý KDH upozorňuje dlhodobo. Deti do 16 rokov nepatria do algoritmov sociálnych sietí. KDH túto tému otvorilo, pripravilo a predložilo konkrétny návrh zákona. Hlas preto nemusí robiť plagiátora. Stačí, keď náš návrh v parlamente podporí,“ uviedol podpredseda KDH Ján Horecký.
Marketingová téma vlády
Zároveň upozornil, že ochrana detí nesmie byť ďalšou marketingovou témou vládnej strany. Ak teda Hlas hovorí o ochrane maloletých vážne, má podľa KDH okamžitú možnosť ukázať to hlasovaním.
„Pri ochrane detí nepotrebujeme tlačové konferencie, opísané návrhy a politické divadlo. Potrebujeme schváliť zákon. Návrh KDH je na stole. Ak ho Hlas podporí, pomôže deťom. Ak si ho len prelepí vlastným logom, bude to len ďalší dôkaz, že vládna strana rieši viac propagandu než výsledok,“ doplnil Horecký.
Paródia na zodpovednú politiku
Podpredseda KDH Peter Stachura zároveň skonštatoval, že pri ochrane detí pred závislosťami musí štát konať dôveryhodne. Pripomenul príklad protidrogovej kampane ministerstva vnútra, ktorá vyvolala vážne otázky po tom, čo na preventívnych podujatiach pre deti vystupoval interpret spájaný s medializovanou drogovou kauzou a textami, ktoré propagovali alkohol. Na akcie navyše prišiel na aute s logami siete kasín, čiže k drogám a alkoholu doplnil ešte aj hazard.
„Ak má boj Hlasu za ochranu detí dopadnúť tak ako ich boj proti drogám, potom máme vážny dôvod na obavy. Štát nemôže deťom hovoriť o prevencii závislostí a zároveň im na pódiu ponúkať presný opak. To nie je prevencia. To je zlyhanie úsudku a paródia na zodpovednú verejnú politiku,“ zdôraznil Stachura. Poslankyňa Monika Kolejáková doplnila, že návrh KDH vznikol ako odpoveď na reálnu skúsenosť rodičov, ktorí dnes často stoja sami proti obrovským digitálnym platformám.
„Rodičia dnes často stoja proti obrovským digitálnym platformám, ktoré cielene pracujú s pozornosťou detí, ich emóciami a zraniteľnosťou. Štát ich v tom nemôže nechať samých. Ak Hlas naozaj chce chrániť deti, nech podporí návrh, ktorý už KDH predložilo. Ochrana detí nie je súťaž o logo na tlačovej konferencii, ale povinnosť voči rodinám,“ uviedla Kolejáková. KDH preto podľa nej vyzýva Hlas, aby prestal tému sociálnych sietí politicky kopírovať a začal konať. Návrh KDH je totiž pripravený a predložený v parlamente.
Zdroj: SITA.sk - Hlas chce zakázať sociálne siete pre deti do 16 rokov, KDH označilo návrh ako „marketingovú tému vládnej strany“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Deti Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Internet Minister školstva vedy výskumu a športu SR Minister vnútra SR ochrana detí Podpredseda KDH Sociálne siete
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