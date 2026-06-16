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16. júna 2026
Vegetariánsky steak končí, burger prežil ďalšie kolo bitky o Brusel
Europarlament schválil zákaz označovať rastlinné výrobky ako steaky či slaninu, názvy burger a klobása však zostanú. Európsky parlament (EP) v utorok schválil zákaz ...
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Európsky parlament (EP) v utorok schválil zákaz používania označení ako „steak“ či „slanina“ pre rastlinné potraviny. Sójové burgery a vegetariánske klobásy však zatiaľ z európskych jedálnych lístkov nezmiznú.
Vyhoveli chovateľom
Nové pravidlá, ktoré ešte musia definitívne potvrdiť členské štáty Európskej únie (EÚ), predstavujú víťazstvo pre chovateľov hospodárskych zvierat.
Tí dlhodobo tvrdia, že rastlinné náhrady mäsa využívajú označenia tradične spájané s mäsovými výrobkami, čo môže zavádzať spotrebiteľov a poškodzovať ich odvetvie.
„Je to víťazstvo pre našich výrobcov, ich odborné znalosti a pre jasnosť, ktorú dlžíme spotrebiteľom,“ vyhlásila francúzska europoslankyňa Céline Imartová, ktorá návrh podporovala.
Ani produkty z buniek
Schválený text obmedzuje používanie všeobecného označenia „mäso“ aj názvov ako teľacie, bravčové, kuracie, morčacie, kačacie či jahňacie mäso.
Zároveň presne definuje mäso ako „jedlé časti zvierat“, čo vylučuje aj produkty pestované v laboratóriách z buniek.
Kompromis dosiahnutý medzi europoslancami a členskými štátmi však nešiel tak ďaleko, aby zakázal označenia burger alebo klobása.
Aj hudobná legenda
Proti širšie koncipovanému zákazu vystupovali obchodníci v Nemecku, environmentálne organizácie aj spotrebiteľské združenia. Na obranu sójových steakov a tofu klobás sa postavil aj hudobník Paul McCartney.
Spotreba rastlinných alternatív mäsa v Európskej únii od roku 2011 vzrástla podľa Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC) päťnásobne.
Diskusia o ich označovaní však nekončí. Nové pravidlá majú zatiaľ platiť do konca budúceho roka a ich budúcnosť bude predmetom ďalších rokovaní o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Vegetariánsky steak končí, burger prežil ďalšie kolo bitky o Brusel © SITA Všetky práva vyhradené.
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