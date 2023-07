Hlas má ambíciu predstaviť prezidentského kandidáta, ktorý bude súperom Čaputovej nasledovníkov

1.7.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) má ambíciu predstaviť sociálnodemokratického kandidáta do budúcoročných prezidentských volieb.Preňho by sa potom usilovali získať podporu. Predseda strany Peter Pellegrini to uviedol na sobotňajšej tlačovej besede.Dodal však, že v tejto chvíli sú pre nich prioritou septembrové predčasné parlamentné voľby a dosiahnutie čo najlepšieho výsledku v nich.„Myslím si, že strana Hlas, ktorá má takú podporu verejnosti, akú má, by sa mala snažiť generovať, alebo spolugenerovať s inými politickými stranami, nejakého kandidáta, ktorý bude súperom nasledovateľov pani prezidentky Čaputovej," povedal predseda Hlasu.Či však pôjde o ich vlastného kandidáta, alebo o iného kandidujúceho, ktorého podporia aj s ďalšími stranami, podľa Pellegriniho ukáže čas.