Orbán odmieta plán Únie na finančnú pomoc Ukrajine vo výške 50 miliárd eur, preferuje prímerie a mierové rozhovory

1.7.2023 (SITA.sk) - Maďarsko je proti plánu Európskej únie poskytnúť Ukrajine finančnú pomoc vo výške 50 miliárd eur. Ako referuje web telex.hu, povedal to maďarský premiér Viktor Orbán Tomu sa nepáči, že Ukrajina už dostala 70 miliárd eur v priebehu roka a pol a teraz potrebuje ďalších 50 miliárd.EÚ navrhla 20. júna štvorročný balík finančnej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur. Príspevok by mali hradiť jednotlivé členské štáty.„Jedna vec je jasná, my, Maďari, nedáme Ukrajine viac peňazí, kým nepovedia, kam sa podeli predchádzajúce prostriedky,“ povedal Orbán.Maďarsko bolo v spore s Ukrajinou a Západom v otázke priateľského postoja k Rusku aj v priebehu vojny.Samotný Orbán povedal, že Ukrajina je finančne „neexistujúci“ a „už nie je suverénny“ štát pre svoju „závislosť“ na medzinárodnej podpore.Orbán taktiež kritizoval politiku EÚ voči rusko-ukrajinskej vojne a naliehal na potrebu prímeria a mierových rozhovorov.„Ako to vidím, uplynul rok a pol, bez výsledku, veci sú dokonca negatívne. Rusko sme neporazili, ruské politické vedenie je stále na svojom mieste, ruskej ekonomike sa darí, a my sme tí, ktorí trpia vysokou infláciou. Jednoducho si nemôžeme dovoliť podporovať Ukrajincov,“ povedal Orbán bez toho, aby spomenul, že ruské politické vedenie malo počas uplynulého víkendu bezprecedentný vnútorný konflikt pre vzburu šéfa žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina a že ruské príjmy z energetiky majú tento rok prudko klesnúť.Orbán taktiež nespomenul ani skutočnosť, že vojenské výsledky Ukrajiny sú dosť viditeľné, keďže Rusko nedosiahlo svoje vojenské ciele.Maďarský premiér je však neochvejne presvedčený, že je potrebné prímerie a mierové rozhovory, inak „zahynie veľa ľudí“. Rusko však dosiaľ neprišlo s návrhom, ktorý by mohol byť základom pre rokovania.