Hlas navrhne štyri kľúčové zmeny ústavy, jednou z nich je aj zmena volebného systému

25.1.2025 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD navrhne štyri kľúčové zmeny do Ústavy SR, ktoré spoločnosť nepolarizujú, ale priamo pomáhajú ľuďom na Slovensku. Uviedla to strana vo svojom stanovisku zo sobotňajšieho pracovného kongresu.Sú nimi zákaz diskriminácie na základe zdravotného postihnutia a veku, rovnaké odmeňovanie mužov a žien, rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a vrátenie moci do rúk regiónov zmenou volebného systému tak, aby každý jeden región mal svoje priame zastúpenie v Národnej rade.„Musia sa skončiť časy, keď tretina poslancov parlamentu žije alebo pochádza v hlavného mesta, pretože strácajú nielen kontakt so skutočným životom v regiónoch, ale najmä zodpovednosť voči ich obyvateľom,“ uviedol Hlas-SD.Predseda strany Matúš Šutaj Eštok pripomenul, že už splnili svoj sľub o 13. dôchodku, ktorý bol vyplatený pred Vianocami minulého roku. Nebol to však jediný sociálny prísľub, a preto sa v tomto roku zamerajú na ďalšie skupiny obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc štátu pre svoj dôstojný život.„Chceme, aby každý človek na Slovensku vedel, že Hlas stojí na jeho strane. Na strane seniorov, ktorí si zaslúžia po rokoch práce prežiť dôstojný dôchodok. Na strane mladých rodín, ktorým chceme pomôcť pri štarte do života – či už prostredníctvom zvýhodnených úverov na bývanie, odpustenia ich časti pri narodení detí, alebo daňových úľav pre matky,“ konkretizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš