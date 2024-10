Hlas nepodporí opozičné návrhy na odvolanie ministrov koalície, niekorí poslanci však majú výhrady k práci Šimkovičovej

Migaľ má veľké výhrady

Opozícia navrhuje tajné hlasovanie

28.10.2024 (SITA.sk) - Hlas-SD nebude podporovať opozičné návrhy na odvolanie ministrov koalície. Uviedla to strana vo svojom stanovisku.„Odlišné názory na kroky ministrov sú v rámci koalície prirodzené, no tieto otázky riešime za zatvorenými dverami na koaličnej rade a nikdy nie na základe populistických návrhov opozície,“ vyhlásila koaličná strana.Denník N v pondelok informoval, že niektorí poslanci Hlasu-SD majú výhrady k práci ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ).Poslanec Samuel Migaľ pre denník povedal, že veľmi citlivo vníma, čo sa deje v rezorte kultúry, a pozitívne to určite nie je. „Mám veľké výhrady voči práci pani ministerky. Videli sme v minulosti protesty na námestiach, tie neboli len tak,“ povedal Migaľ.Jednoznačne nevylúčil, že by zdvihol ruku aj za návrh opozície. „Nemôžem povedať, že vylučujem, nevylučujem. Ja nerád rozprávam o tom, ako budem hlasovať,“ povedal.V utorok ešte pred hlasovaním si s ministerkou dohodli niektorí poslanci Hlasu-SD stretnutie, na ktorom ich má presvedčiť, prečo by mala zostať na svojej stoličke.Na stretnutie sa podľa Denníka N chystá Migaľ, Radomír Šalitroš Roman Malatinec a nie je vylúčené, že sa k nim pripojí niekto ďalší z klubu Hlasu.„Našou hlavnou myšlienkou je, aby sme mali na stole jasný koncept slovenskej kultúry, kam sa bude vyvíjať, kam bude smerovať, a na základe toho sa rozhodne,“ uviedol Migaľ.Opozícia navrhuje, aby bolo hlasovanie o odvolaní ministerky Šimkovičovej tajné. Cieľom je, aby mali nespokojní poslanci koalície možnosť zahlasovať za jej odvolanie.