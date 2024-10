Tragická nedeľa v Bratislavskom kraji. V priebehu niekoľkých hodín vyhasol život dvoch motorkárov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.10.2024 (SITA.sk) - Počas uplynulej nedele vyhasli na cestách Bratislavského kraja životy dvoch motorkárov. Prvá tragická nehoda sa stala približne o 13:00 na Pezinskej Babe v smere z Malaciek do Pezinka. Podľa doposiaľ zistených informácií vodič motocykla v pravotočivej zákrute dostal šmyk s následným pádom a prejdením do protismeru, kde narazil do protiidúceho vozidla.59-ročný motorkár utrpel zranenia, na následky ktorých zomrel. Vodič auta bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom, informovala Polícia SR na Facebooku. Podľa portálu Topky.sk vyhasol pri tejto nehode život majiteľa známeho mäsiarstva Berto Ignáca Bertoviča.K ďalšej tragédii došlo krátko po 22:00 v Bratislave na križovatke ulíc Brnianska – Prokopa Veľkého. Zrazilo sa tu osobné vozidlo Citroën s motocyklom Honda. Auto po náraze skončilo na chodníku a narazilo do stĺpu verejného osvetlenia. Motocykel tiež odrazilo do stĺpu verejného osvetlenia a 30-ročný motocyklista utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.Dychová skúška u vodiča auta síce bola s negatívnym výsledkom, ale orientačným testom na drogy bolo u neho zistené požitie THC pred jazdou. Z toho dôvodu bol prevezený do nemocnice, kde absolvoval odber biologického materiálu za účelom zistenia prítomnosti návykových látok. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.