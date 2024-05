Hlas nie je celkom stotožnený s nomináciou Harabina do Súdnej rady, šťastný z toho nie je ani Glück

Pellegriniho jednoznačne nepodporil

Škandalózna nominácia

5.5.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD nie je celkom stotožnená s nomináciou Štefana Harabina do Súdnej rady SR . V relácii televízie Ta3 V politike to uviedol poslanec parlamentu za stranu Hlas-SD Samuel Migaľ Dodal, že ho mrzí, že Slovenská národná strana (SNS) , ktorá chce Harabina nominovať, pri takomto návrhu obišla Koaličnú radu.„Možno ho budeme podporovať na takej úrovni, ako on podporoval Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách,“ vyjadril sa Migaľ na margo toho, či by strana Hlas-SD Hrabina podporila.Harabin, rovnako ako predseda Hlasu Pellegrini , kandidoval v nedávnych prezidentských voľbách, skončil na treťom mieste, a teda nepostúpil do druhého kola volieb.K podpore kandidáta v druhom kole volieb, kam postúpili Ivan Korčok a Peter Pellegrini, sa vyjadril, že jeho voliči sú inteligentní a vedia, čo majú robiť.Migaľ pripustil, že ak SNS bude na Harabinovej nominácii trvať, budú si musieť sadnúť a reálne sa tým zaoberať.Poslanec Richard Glück Smer-SD ) nepovažuje za úplne šťastné, že SNS oznámila takto exponované meno cez médiá.Sám je toho názoru, že členovia Súdnej rady SR by nemali mať politickú minulosť. Zároveň si myslí, že je potrebné zabezpečiť riadny chod Súdnej rady.Poslanec NR SR Marián Čaučík KDH ) dôrazne odmietol, že by Kresťanskodemokratické hnutie Harabina podporilo, poslankyňa Lucia Plaváková Progresívne Slovensko ) jeho nomináciu opakovane označila za škandalóznu.Slovenská národná strana plánuje navrhnúť za člena Súdnej rady SR exministra spravodlivosti a niekoľkonásobného kandidáta za prezidenta Štefana Harabina. Pred časom o tom informoval na sociálnej sieti poslanec Rudolf Huliak (poslanecký klub SNS).