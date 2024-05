Putin nie je dosť ľahkomyseľný na to, aby zaútočil na členskú krajinu NATO, myslí si poľský minister obrany

Vyslanie vojakov

5.5.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin nie je dostatočne ľahkomyseľný, aby zaútočil na krajinu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Ako referuje poľský portál RMF24, v rozhovore pre BBC World to povedal poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski Na otázku, do akej miery považuje Rusko za hrozbu pre Poľsko, Sikorski odvetil, že hoci neverí, že Putin je dosť ľahkomyseľný na to, aby zaútočil na krajinu NATO, bol dosť ľahkomyseľný na to, aby zaútočil na Ukrajinu a stal sa vojnovým zločincom.Sikorski tiež zdôraznil, že Poľsko nebude vylučovať žiadne scenáre, pokiaľ ide o vyslanie vojakov na Ukrajinu, najmä preto, že to pomáha vytvárať situáciu, keď si Putin nie je istý, čo urobí Západ.„Neukážeme naše karty,“ povedal Sikorski. „Nech sa Putin čuduje nad tým, čo urobíme.“Francúzsky prezident Emmanuel Macron začiatkom tohto mesiaca povedal, že zváži vyslanie vojakov na Ukrajinu pri prielome na fronte, alebo ak o to Ukrajina požiada.Kyjiv neoslovil Západ, aby poslal svojich vojakov na Ukrajinu, namiesto toho požiadal o zvýšenie dodávok zbraní, ktoré by ukrajinským vojakom pomohli odraziť ruskú agresiu.Sikorski vyjadril spokojnosť so schválením americkej pomoci po mesiacoch odkladov a politických bojov.„Ukrajina zúfalo potrebuje protilietadlové rakety na ochranu svojho priemyslu, na ochranu svojich elektrární a na ochranu svojej infraštruktúry. Myslím si, že je oveľa lepšie minúť peniaze na obranu Ukrajiny, ako ju musieť neskôr znovu vybudovať... Myslím si, že prezident Putin by urobil dobre, keby uznal svoju inváziu za chybu a urobil nový výpočet, berúc do úvahy, že Ukrajine budeme pomáhať tak dlho, ako to bude potrebné.“Poľský predstaviteľ tiež uviedol, že vojna na Ukrajine sa môže skončiť len vtedy, keď Putin „pochopí, že náklady na jej pokračovanie, pokiaľ ide o ľudské životy a finančné náklady, sú vyššie ako cieľ, ktorý chce dosiahnuť“.