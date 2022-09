Hlas obvinil Remišovú z klientelizmu. Dala miliónovú zákazku firme, ktorej konateľ podnikal s veriteľmi strany Za ľudí (video)

Kamaráti Kisku

Reálne splácanie dlhov

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) sa mala dopustiť klientelizmu. Obviňuje ju z toho opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) . Ako povedal v stredu na tlačovej konferencii podpredseda strany Richard Raši , Remišovej ministerstvo dalo miliónovú zákazku na organizovanie súťaží nápadov – hacathonov firme Campus City s.r.o., ktorej konateľ podnikal s veriteľmi strany Za ľudí Strana Za ľudí má podľa svojej internetovej stránky troch veriteľov. Zakladateľovi Andrejovi Kiskovi má do konca mája 2023 splatiť 1,75 milióna eur plus úroky, Petrovi Zálešákovi 900-tisíc eur plus úroky a Jánovi Tomášovi dlží hnutie 600-tisíc eur a úroky.„Zálešák a Tomáš sú spolumajiteľmi firmy NAY a kamaráti Andreja Kisku,“ povedal Raši. „Práve so spoločnosťou NAY sa 7. apríla 2021 zlúčila spoločnosť NAYTROLABS s.r.o., ktorej konateľom a spoločníkom bol pán Dušan Duffek a firmu spoluvlastnila aj spoločnosť NAY,“ poukázal Raši.Firma Campus City s.r.o. má pre Remišovej ministerstvo zorganizovať 20 hacathonov. V podmienkach verejnej súťaže bolo stanovené, že uchádzači majú mať skúsenosti s organizovaním podobných akcií na úrovni aspoň 500-tisíc eur.„Pán Duffek má referencie iba na 50-tisíc eur a zvyšok doplnil skúsenosťami subdodávateľov. Na túto zákazku by sa mal pozrieť aj Najvyšší kontrolný úrad, “ uviedol podpredseda Hlasu-SD a doplnil, že už v minulosti úrad vicepremiéra organizoval hackatony vo vlastnej réžií a stáli len pár stoviek eur.Richard Raši hovorí, že časť z požičaných peňazí strana Za ľudí už zrejme splatila, pretože v audítorskej správe hnutia za rok 2021 sa píše, že „cudzie zdroje vo výške 936-tisíc eur prevýšili celkový majetok politickej strany o 642-tisíc eur“ a môže vyvolať pochybnosti, či strana dokáže pokračovať vo svojej činnosti. Hlas-SD vyzýva Veroniku Remišovú, aby ukázala, ako jej strana reálne spláca svoje dlhy a zároveň ju vyzýva, aby zrušila zmluvu s firmou Campus City s.r.o.