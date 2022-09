Svet reaguje na Putinove vyhlásenie čiastočnej mobilizácie v Rusku

Čiastočná mobilizácia v Rusku, nariadená ruským prezidentom Vladimirom Putinom, je znakom slabosti Moskvy. V stredu to v príspevku na sociálnej sieti Twitter uviedla americká veľvyslankyňa na Ukrajine Bridget Brinková.



"Falošné referendá a mobilizácia sú znakmi slabosti a zlyhania Ruska. Spojené štáty nikdy neuznajú nárok Ruska na údajne anektované ukrajinské územie a budeme naďalej stáť pri Ukrajine – a to tak dlho, ako to bude potrebné," napísala Brinková.



Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil v stredu v Rusku čiastočnú mobilizáciu pred tým, ako sa v štyroch ukrajinských regiónoch uskutočnia referendá o pripojení k Rusku. Ruský minister obrany Sergej Šojgu následne oznámil, že v Rusku bude mobilizovaných 300.000 záložníkov ruských ozbrojených síl.



Predstavitelia samozvaných republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej –, ako aj Ruskom dosadení zástupcovia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny v utorok oznámili, že v termíne od 23. do 27. septembra usporiadajú referendá o pripojení sa k Rusku.

Čína v reakcii na Putinove vyhlásenia vyzvala Rusko a Západ na dialóg

Fiala: Mobilizácia je ďalším dôkazom toho, že jediným agresorom je Rusko

Čína vyzvala Rusko a západné krajiny na vzájomný dialóg a hľadanie spôsobu, ako vyriešiť bezpečnostné obavy všetkých strán po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin obvinil Západ z "jadrového vydierania". Vyplýva to zo stredajšieho vyhlásenia hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pina, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.Postoj Číny k situácii na Ukrajine je stály a jasný, povedal hovorca čínskeho rezortu diplomacie na pravidelnej tlačovej konferencii.Putin v stredu ráno v televíznom prejave k národu obvinil Západ zo snahy o "zničenie" Ruska. Ruský prezident zdôraznil, že Moskva odpovie "všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii" v prípade, ak bude ohrozená územná celistvosť Ruska.Šéf Kremľa obvinil Západ aj z "jadrového vydierania" a zmienil sa o "vyhláseniach niektorých vysokopostavených predstaviteľov popredných štátov NATO o možnosti použitia jadrových zbraní hromadného ničenia proti Rusku".



Čiastočná mobilizácia, ktorú vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, je snahou o ďalšiu eskaláciu Ruskom rozpútanej vojny na Ukrajine. Uviedol to v stredu na sociálnej sieti Twitter v reakcii na prejav ruského prezidenta predseda českej vlády Petr Fiala.



Podľa Fialu je Putinovo vyhlásenie dôkazom toho, že jediným agresorom je práve Rusko. "Pomoc Ukrajine je potrebná a musíme v nej v našom vlastnom záujme pokračovať," dodal český premiér.

Putinovo vyhlásenie čiastočnej mobilizácie i "pseudoreferenda" na okupovaných územiach Ukrajiny vedie k ďalšiemu umieraniu Ukrajincov aj Rusov, reagovalo české ministerstvo zahraničných vecí. "Tvrdenie, že Rusko je ohrozené, je odporným klamstvom. Svet vidí, že Rusko napadlo susednú demokraciu, ktorá len bráni svoju slobodu," napísal rezort Jana Lipavského.



Podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej je Putinov prejav najmä snahou udržať si svoju pozíciu v očiach Rusov. "Medzinárodné spoločenstvo dávno vie, že Putin na Ukrajinu už teraz posiela kohokoľvek, kto je práve po ruke, vrátane väzňov a ľudí, ktorí nemajú s armádou nič spoločné." napísala na Twitteri ministerka. Mobilizácia tomu podľa jej slov nepomôže, pretože nič nenasvedčuje tomu, že ešte je koho mobilizovať.



Ruský prezident si je podľa Černochovej vedomý, že Západ je podstatne silnejší než Rusko. "Vyhrážanie sa jadrovými zbraňami tu nie je prvýkrát," napísala Černochová na margo Putinovho vyhlásenia, že Moskva odpovie "všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii", ak bude územná celistvosť Ruska ohrozená.



"Rusku musíme dať jasnú správu, že sa nenecháme vydierať a že nesmie beztrestne porušovať medzinárodné právo, napádať cudzie krajiny a vraždiť ako terorista ženy a deti," dodala Černochová.

Británia: Putinove vyhrážky treba brať vážne



Nemecký vicekancelár Robert Habeck v stredu ostro skritizoval rozhodnutie Ruska mobilizovať státisíce záložníkov. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva hospodárstva, ktoré Habeck tiež riadi.



Habeck označil krok Moskvy za "ďalšie zlé a nesprávne" rozhodnutie, ktoré konflikt na Ukrajine iba zhoršuje. Dodal, že nemecká vláda sa radí, ako má na daný vývoj politicky zareagovať.

Stredajší televízny príhovor ruského prezidenta Vladimira Putina k národu je znepokojujúcim vyostrením situácie, a vyhrážky, ktoré vyslovil, treba brať vážne. Pre spravodajskú stanicu Sky News to povedala Gillian Keeganová z britského ministerstva zahraničných vecí.



Putin v prejave oznámil, že v Rusku nariadil vojenskú mobilizáciu - prvú od druhej svetovej vojny. Varoval tiež Západ, že ak bude pokračovať v "jadrovom vydieraní", Moskva odpovie celým svojím obrovským arzenálom zbraní.



"Evidentne je to niečo, čo musíme brať veľmi vážne, pretože my to nemáme pod kontrolou - a nie som si istá, či to má pod kontrolou on. Je to jednoznačné vystupňovanie (konfliktu)," povedala Keeganová.



"Je to mrazivé. Je to vážna vyhrážka, ale taká už zaznela aj predtým," uviedla Keeganová v ďalšom rozhovore pre verejnoprávnu stanicu BBC.



Putin v prejave k národu vyhlásil, že chce "oslobodiť" priemyselný región Donbas na východe Ukrajiny a že väčšina obyvateľov v tomto regióne sa nechce vrátiť "pod tyraniu" Ukrajiny.



"Celkovo bol prejav plný skôr Putinových klamstiev; bolo to prekrúcanie dejín," dodala Keeganová.



Britský minister obrany: Putinov prejav dokazuje, že invázia na Ukrajine zlyháva

Rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina mobilizovať záložníkov v Rusku na podporu vojny na Ukrajine ukazuje, že "jeho invázia zlyháva", reagoval v stredu britský minister obrany Ben Wallace. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Žiadne množstvo vyhrážok a propagandy nemôže skryť fakt, že Ukrajina túto vojnu vyhráva, že medzinárodné spoločenstvo je zjednotené a Rusko sa stáva svetovým vyvrheľom," uviedol Wallace vo vyhlásení.



Holandský premiér Mark Rutte sa tiež pridal k sérii hlasov západných lídrov, ktorí sa odsudzujúco vyjadrili k stredajšiemu Putinovmu oznámeniu, že nariaďuje čiastočnú mobilizáciu, a aj k jeho vyhrážkam jadrovými zbraňami.



Rutte pre holandskú rozhlasovú a televíznu stanicu NOS (Nederlandse Omroep Stichting) povedal: "Mobilizácia, vyzývanie na referendá v Doneckej oblasti, to všetko sú prejavy paniky. Jeho (Putinova) rétorika o jadrových zbraniach je niečo, čo sme počuli predtým už veľakrát, a necháva nás to chladných. To všetko je súčasť rétoriky, ktorú už poznáme. Odporúčam zachovať pokoj."