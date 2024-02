Hlas obviňuje prezidentku Čaputovú, že pri novele trestného zákona uprednostnila politický postoj pred záujmami ľudí

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu Trestného zákona a podá návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie tejto novely a zároveň podáva návrh na pozastavenie účinnosti, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Oznámila to v piatok v Prezidentskom paláci. Prezidentka má k schválenej novele mnohé výhrady.



Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu Trestného zákona a podá návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie tejto novely a zároveň podáva návrh na pozastavenie účinnosti, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Oznámila to v piatok v Prezidentskom paláci. Prezidentka má k schválenej novele mnohé výhrady.„Som presvedčená, že tento spor medzi vládnou koalíciou na jednej strane a opozíciou, mnohými odborníkmi a mnou ako prezidentkou republiky na druhej strane, už treba rozseknúť. A jediný, kto o tom môže kvalifikovane rozhodnúť, je Ústavný súd SR ,“ uviedla.

16.2.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová uprednostnila politický postoj pred záujmami ľudí. Strana Hlas – sociálna demokracia Hlas-SD ) to uviedla v súvislosti s rozhodnutím hlavy štátu podpísať novelu Trestného zákona. Zároveň sa s ňou obrátila na ústavný súd. Podľa strany sa pridala k strašeniu verejnosti, ktoré šíri opozícia.„Prezidentkine vystúpenie nemožno vnímať inak, ako v kontexte blížiacich sa prezidentských volieb, v ktorých zjavne má svojho favorita. Svojím postupom znemožnila Národnej rade SR prípadnú opravu ustanovení, ktoré by mohli priniesť vyšší pocit bezpečnosti ľudí, zneistených neustálym strašením a zavádzaním zo strany opozície," tvrdí Hlas-SD.Dodáva, že keď sa prezidentka rozhodla novelu Trestného zákona podpísať, verejnosť to nemôže vnímať inak, iba tak, že s ňou súhlasí.