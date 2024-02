Marcinková kontaktovala eurokomisárku Jourovú vo veci slobody médií, informovala o útokoch z radov koalície na novinárov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.2.2024 (SITA.sk) - Poslankyňa Vladimíra Marcinková SaS ) sa obrátila na eurokomisárku Věru Jourovú , do ktorej kompetencií spadá sloboda médií, ako aj na Európske centrum pre slobodu tlače a médií.Informovala ich o útokoch z radov koalície na novinárov a taktiež o výrokoch Andreja Danka SNS ), ktorý „podľa svojich slov mocensky z pozície predsedu koaličnej strany rozhodoval o moderátorovi politickej diskusie vo verejnoprávnej televízii."Poslankyňa upozorňuje, že žiaden novinár by nemal byť pre svoju prácu šikanovaný ani zastrašovaný a verejnoprávne médium sa nesmie stať nástrojom propagandy.„Každý členský štát Európskej únie musí garantovať pluralitu názorov a fungovanie médií bez akýchkoľvek zásahov do ich redakčného obsahu. Tak funguje demokracia, a my ňou chceme ostať. Preto si ju v týchto kritických časoch musíme postrážiť," napísala Marcinková na sociálnej sieti.