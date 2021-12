Hlas odmieta uvoľnenie opatrení iba pre očkovaných a prekonaných, všetkým dôchodcom chce dať po 200 eur

Lockdown považujú za nedostatočný

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pomoc každému dôchodcovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas –sociálna demokracia (Hlas-SD) nesúhlasí s uvoľňovaním opatrení iba pre očkovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.Podľa opozičnej strany by malo byť uvoľňovanie opatrení v režime OTP. Informoval o tom v utorok na tlačovej besede predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.„Pýtame sa, aké nebezpečenstvo pre spoločnosť predstavuje čerstvo PCR otestovaný človek,“ povedal Pellegrini.Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) v utorok na tlačovej konferencii informovali, že iné ako esenciálne obchody sa otvoria o týždeň skôr, ako to malo byť podľa pôvodného návrhu, a to už od piatka 10. decembra.Budú však dostupné len pre Slovákov, ktorí sa nechali proti ochoreniu COVID-19 zaočkovať alebo toto ochorenie prekonali.Predseda strany Hlas-SD tiež zdôraznil, že súčasný lockdown je podľa neho nedostatočný a čísla nakazených extrémne neklesajú. Odmietol tiež povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19.Pellegrini zároveň žiada, aby v súvislosti s zdražovaním potravín a energií dostal pomoc vo výške 200 eur každý dôchodca bez ohľadu na to, či je zaočkovaný.Reagoval tak na nový návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) že namiesto očkovacích poukazov v hodnote 500 eur venujú dôchodcom, ktorí sa nechali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 alebo sa ešte len nechajú zaočkovať 300 eur, respektíve 200 eur v hotovosti.„Hlas preto nepodporí v prvom čítaní tento návrh, pretože v prvom čítaní hlasujeme o 500-eurových poukážkach v prvom čítaní. Ak tento návrh zákona do druhého čítania prejde, Hlas bude navrhovať pozmeňujúci návrh, aby každý senior na Slovensku dostal ešte 200 eur, aby mohol vykryť nárasty cien,“ vysvetlil Pellegrini.