Podnikatelia v cestovnom ruchu budú môcť využívať pandemickú pomoc aj počas celého budúceho roka

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci schválili predĺženie obdobia na poskytovanie pomoci cestovnému ruchu do konca budúceho roka. Umožňuje to novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorú v skrátenom konaní v utorok odsúhlasil parlament.Subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu budú môcť využívať štátnu pomoc v súvislosti s následkami pandémie koronavírusu o jeden rok dlhšie.Dôvodom opatrenia je pretrvávajúca pandémia ochorenia COVID-19 a jej negatívny vplyv na ekonomickú činnosť podnikateľov v cestovnom ruchu.Prevádzky v tomto odvetví podľa vlády môžu mať aj v nasledujúcom období vážne problémy s výpadkom príjmov a následne aj s nedostatkom likvidity, pričom ohrozená môže byť ich samotná existencia.„Chceme len predĺžiť obdobie, kedy je možné žiadať o pomoc podnikov, ktoré poskytujú svoje činnosti v oblasti cestovného ruchu,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).Ministerstvo v pondelok zverejnilo novú, tzv. jesennú pomoc pre cestovný ruch a gastro aj za mesiace september až november tohto roka. Ide o malú schému pomoci s limitom dvestotisíc eur na jeden subjekt.„Veľkú schému plánujeme otvoriť hneď po skončení roka 2021, tam je možné žiadať o pomoc, ktorá presahuje na jeden podnik 200-tisíc eur. Veľmi dobre si uvedomujem, že najlepšou formou pomoci pre podniky v oblasti cestovného ruchu by bolo, keby mohli zostať otvorené,“ uviedol Doležal.Pre aktuálne pandemické opatrenia to možné nie je, podľa neho je o to dôležitejšie, aby opatrenia sprevádzala schéma pomoci.V Národnej rade SR zároveň prešiel pozmeňujúci návrh, aby organizácie cestovného ruchu v regiónoch mohli prechodne v rokoch 2022 a 2023 čiastočne použiť poskytnutú dotáciu zo štátneho rozpočtu v rozsahu do 15 percent aj na prevádzkové náklady.Navrhli to poslanci Milan Vetrák (OĽaNO) a Miloš Svrček (Sme rodina) z dôvodu, že členovia organizácií cestovného ruchu, ktorí financujú ich prevádzkové náklady, aktuálne majú rozsiahle výpadky svojich príjmov.To má priamy vplyv aj na ich spôsobilosť uhrádzať členské príspevky, z ktorých organizácie cestovného ruchu hradia výdavky súvisiace so svojou činnosťou.„Možnosť použitia dotácie na prevádzkové náklady organizácií cestovného ruchu by v čase krízy spojenej s COVID-19 výrazne napomohla organizáciám cestovného ruchu zachovať rozsah ich činnosti,“ uviedli poslanci.Novela predstavuje právny základ, ktorý umožní ministerstvu dopravy a výstavby poskytnúť finančný príspevok na pokrytie časti nekrytých fixných nákladov aj v roku 2022.Poskytnutie príspevku v budúcom roku bude po splnení podmienok možné na základe platnej a účinnej schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 a na základe schválenej zmeny platnej a účinnej schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s COVID-19.