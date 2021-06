Hlas označil konanie SaS počas odvolávania Matoviča za farizejstvo, OĽANO svojho lídra bráni

Vládna koalícia podľa očakávania uprednostnila istotu vlastných poslaneckých kresiel pred zodpovednosťou voči Slovensku. Uviedla to strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) v reakcii na to, že parlament neodvolal z funkcie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).

Stanovisko poskytla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 51 zo 135 prítomných poslancov.

Stali sa spolupáchateľmi

Akt trúfalosti a drzosti

30.6.2021 (Webnoviny.sk) -„Vyhrážanie OĽaNO, že v prípade hlasovania niektorej z vládnych strán s opozíciou koalícia končí, bolo zjavne účinné. Obzvlášť opovrhnutiahodný je v tejto súvislosti postoj SaS, ktorej predseda nazval Igora Matoviča klamárom či pomstychtivým človekom, no keď mohol konať, rozhodol sa ďalej sedieť s ním vo vláde," zdôraznil Hlas-SD.Strana dodáva, že vládne strany sa svojím hlasovaním stávajú priamymi spolupáchateľmi škôd, ktoré Slovensku prinesie ďalšie pôsobenie Matoviča v ministerskej funkcii.Minister financií a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič neurobil nič, čím by sa spreneveril svojej funkcii. Uviedlo to hnutie OĽaNO v stanovisku, ktoré zaslal Peter Dojčan. Hnutie považuje dnešnú iniciatívu na odvolanie Matoviča z funkcie ministra za akt trúfalosti a drzosti zo strany opozičných lídrov.„Je naozaj zarážajúce, že zo zlého spravovania štátu nás obvinil človek, ktorý už svoju politickú kariéru začínal tým, že robil špinavú robotu predkladaním zákonov v prospech biznis krídla Smeru. Pellegrini sa prakticky celý svoj dospelý život v politike prestravoval a po boku Roberta Fica sa spolupodieľal na najväčších kriminálnych kauzách," uviedol predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Títo ľudia preto podľa neho nemajú žiadne právo kritizovať výkon verejnej funkcie kohokoľvek.