Leto bez komárov a kliešťov. Repelent Saltidin od nemeckého výrobcu LANXESS chráni pred hmyzom nielen pri vode a v lese

1.7.2021 (Webnoviny.sk) -Dovolenku alebo výlet môže v lete pokaziť nepríjemné uštipnutie hmyzom. Samozrejme, existuje mnoho "babských rád", ako im predchádzať. Tie sú však často neúčinné, čo môže mať napríklad pre alergikov veľmi vážne následky. Nehovoriac o vážnych ochoreniach - kliešťovej encefalitíde a lymskej borelióze – ktoré kliešte spôsobujú. Ak cestujete mimo Európy, hrozia vám ešte väčšie riziká ako malária, horúčka dengue, vírus Zika či západonílska horúčka, ktorú prenášajú komáre.Či už toto leto dovolenkujete na Slovensku alebo v zahraničí, je dôležité chrániť sa pred štípajúcim a hryzúcim hmyzom. Podľa mnohých štúdií sú najlepšou možnosťou repelenty s účinnou látkou Ikaridín, ktorá sa predáva aj pod názvami Saltidin alebo Picaridin.Pokiaľ nie ste očkovaní proti borelióze a encefalitíde, kľúčom k úspechu je v prvom rade zabrániť tomu, aby sa k vám hmyz priblížil. Nemecký výrobca LANXESS vyrába účinnú látku Ikaridín (Icaridine/Saltidin), ktorá sa už dlhé roky používa do repelentov proti hmyzu.Účinná látka Ikaridín je derivát piperidínu, čo je takmer bezfarebná kvapalina bez zápachu, ktorá je prakticky nerozpustná vo vode. Ikaridín vyvinula spoločnosť Bayer v 80. rokoch 20. storočia pomocou molekulového modelovania. V rámci programu reštrukturalizácie skupiny Bayer boli práva na výrobu a predaj účinnej látky v roku 2004 prevedené na spoločnosť LANXESS.Ako vlastne Saltidin funguje? Kliešte alebo komáre zistia pachové stopy až do vzdialenosti 30 metrov. Patrí sem oxid uhličitý z telesných pachov, ako je pot, ale napríklad aj kozmetické vône. Takéto pachy fungujú pre hmyz ako kompas. Repelenty obsahujúce Ikaridín (Saltidin) tento "kompas" odstraňujú. Tenká vrstva nanesená na pokožku maskuje pachy a vône, takže hmyz nepovažuje človeka za potenciálny "zdroj potravy".Produkty obsahujúce Saltidin poskytujú komplexnú ochranu. Repelentný účinok výrobku bol preukázaný na rôzne druhy komárov (Culex, Aedes a Anopheles). Účinnosť bola preukázaná aj na rôzne druhy kliešťov, komárov, mravcov, švábov a múch. Výhodou tohto prípravku je aj to, že potenciálnych škodcov nezabíja, ale iba odpudzuje.Podľa mnohých nezávislých štúdií je Saltidin / Ikaridín šetrný k pokožke. Je bezfarebný a takmer bez zápachu. Je vhodný pre širokú škálu produktov a typov aplikácií - od spreja až po voskovú tyčinku.Repelenty proti hmyzu s obsahom Saltidinu sú vhodné aj pre deti, tehotné ženy alebo alergikov. V závislosti od zloženia prípravku a použitého množstva je účinný proti hmyzu a kliešťom až 14 hodín (repelenty obsahujúce 20 % látky Saltidinu). Okrem toho sú výrobky obsahujúce Saltidin účinné aj pri ochrane zvierat, ako sú kone a psy. Ikaridín sa úspešne používa v repelentoch už viac ako 20 rokov. Výrobky Saltidin sa predávajú vo viac ako 50 krajinách a fungujú v mnohých klimatických pásmach. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča Ikaridín ako prevenciu nákazy horúčkou Dengue a vírusom Zika.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2019 dosiahol obrat 6,8 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 400 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Reklamný článok dodaný klientom, na konci spravy: Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.