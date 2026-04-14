Utorok 14.4.2026
Meniny má Justína
14. apríla 2026
Hlas podporí zmeny vo voľbách zo zahraničia, chce ich však upraviť. Puci sa vyjadril aj z mrazeniu platov ministrov – VIDEO
Cieľom pozmeňovacích návrhov by malo byť zvýšenie dostupnosti volieb pre elektorát. „Na tom trváme, že keď je voľba zo zahraničia, aby bola možná aj voľba prezidenta SR zo zahraničia,” uviedol. Podľa jeho slov chcú, aby bola voľba priama a tajná, a aby sa aj volič v zahraničí rozhodoval v deň volieb. Poznamenal, že to nechcú riešiť cez médiá.
Raši kritizuje opozíciu
Na margo návrhu predĺženia volebného obdobia pre zástupcov samospráv Raši uviedol, že o tom rokoval aj s viacerými opozičnými stranami. Kresťanskodemokratické hnutie podľa neho nemá odvahu, na adresu Progresívneho Slovenska sa vyjadril, že „sú úplne mimo” a „netušia, o čo ide”.
Diskutoval aj s predsedom SaS Branislavom Gröhlingom, ktorý aj verejne deklaroval, že návrh nepodporia. Raši priznal, že s Hnutím Slovensko nerokoval, ale „strana, ktorá sa zmestí do jedného autobusu, sa asi nemá čo vyjadrovať k päťročnému volebnému obdobiu”.
Raši sa vyjadril aj k návrhu Slovenskej národnej strany na predĺženie mandátu poslancov Národnej rady SR. Aj tu je podľa jeho slov dohoda, že to posunú do druhého čítania, ale nie je to pre nich priorita, ani téma. „Ja sa teším na tú debatu, ako to budú vysvetľovať kolegovia zo SNS,” poznamenal na margo toho, prečo by sa mal predlžovať mandát poslancov NR SR.
Zmrazenie platov ministrov zostáva témou
Predseda poslaneckého klubu Hlasu Róbert Puci informoval, že podporujú iniciatívu ministrov svojej strany na zmrazenie platu a paušálnych náhrad pre ministrov. „Na ťahu je pán predseda vlády a jeho ministri, aby návrh podporili,” uviedol. Hlas okrem toho prináša na schôdzu viacero návrhov v sociálnej oblasti, medzi inými napríklad návrh na zvýšenie náhradného výživného mesačne či návrh na podporu malých živnostníkov, ale prerokovaný by mal byť aj zákon o meste Košice.
Predseda parlamentu tiež avizoval, že aktuálna schôdza bude dlhšia, ako sa pôvodne predpokladalo. Skončiť by sa mala až v máji, po štyroch týždňoch rokovania. Uviedol tiež, že plánujú z rozpočtu Kancelárie NR SR ušetriť tak, že poslanci navrhnú zníženie sumy, ktorú dávajú pri odovzdávaní Ceny Jozefa Miloslava Hurbana. Táto suma sa odvíja od minimálnej mzdy, tento násobok chcú znížiť. „Tá symbolika ocenenia nemá byť o peniazoch,” uviedol Raši.
Zdroj: SITA.sk - Hlas podporí zmeny vo voľbách zo zahraničia, chce ich však upraviť. Puci sa vyjadril aj z mrazeniu platov ministrov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
