|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 14.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Justína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. apríla 2026
Glück reaguje na vyjadrenia opozície k maďarským voľbám. Vyhral „mladý Orbán“, nie „mladý Šimečka“
V Maďarsku vyhral voľby „mladý Orbán“, nie „mladý Šimečka“. Vyhlásil to poslanec za stranu
Zdieľať
14.4.2026 (SITA.sk) - V Maďarsku vyhral voľby „mladý Orbán“, nie „mladý Šimečka“. Vyhlásil to poslanec za stranu Smer-SD Richard Glück v reakcii na vyjadrenia opozičných politikov k maďarským voľbám.
„Ja som s pobavením sledoval, akým spôsobom uchopili komunikáciu naši lídri opozície, predovšetkým Michal Šimečka (PS), ktorý sám seba dáva do nejakej paralely s príbehom pána Pétera Magyara,“ uviedol poslanec, podľa ktorého sa vo verejnom priestore snažia vytvoriť príbeh o tom, že v Maďarsku prehral starý a zlý Viktor Orbán a porazil ho mladý, čistý a perfektný Magyar, a že podobný scenár čaká aj Slovensko.
„Zosobnením toho mladého dobra a nádeje má byť liberálny a progresívny Šimečka, ktorý netuší, koľko je pohlaví, ktorý je absolútne dezorientovaný v zahraničnej politike a absolútne servilný vo vzťahu k Bruselu. Snažia sa vytvoriť podobný príbeh, ako sa stal v Maďarsku. Treba však jasne povedať, že v Maďarsku vyhral pán Magyar, ktorý je suverenista, nacionalista a konzervatívec. On veľmi dobre vie, koľko je pohlaví, veľmi dobre vie, že chce hájiť záujmy predovšetkým Maďarska, a tak to je správne,“ dodal Glück s tým, že presne tak isto sa k politike pristupuje aj na Slovensku. V Maďarsku tak podľa jeho slov vyhral voľby mladý Orbán, nie mladý Šimečka.
„Vyhral človek, ktorý povedal veľmi jasne, že nebude žiadna pôžička z Maďarska smerom na Ukrajinu, povedal veľmi jasne, že je pripravený rokovať s Vladimirom Putinom o dodávkach životne dôležitých energonosičov z Ruska pre Maďarsko,“ zdôraznil Glück s tým, že Slovensku nezostáva nič iné, iba sa pridať k tejto aktivite a spoločne tlačiť na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a na Európsku komisiu, aby prestali útočiť na národnoštátne záujmy SR a Maďarska.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) pripomenul, že opozícia hovorí o tom, že v Maďarsku prehral totalitný režim, že odišiel autokrat a že to bola krajina neslobody. Ako však zdôraznil, Maďari si zvolili slobodne.
„A ja im k tomu gratulujem. Oni majú rozhodovať o svojej budúcnosti, a tak si to predstavujeme aj my na Slovensku. Nemá to byť Brusel, nemá to byť Rusko ani Soros či podobné entity, ktoré nám tu zasahujú do volieb na pravidelnej báze,“ vyhlásil Gašpar, ktorý súčasne zagratuloval Magyarovi k úspechu vo voľbách. Adresoval však ešte druhú gratuláciu, a to slovenskej opozícii.
„Mám pocit, že včera vyhrala aj slovenská opozícia a teší sa z toho, ako keby bola účastná na maďarských voľbách. To, že tam mali nejaký vplyv je nepochybné. Ale včera opozícia oslovovala víťazstvo aj nad Rusmi, nad Robertom Ficom, v zásade v duchu toho slávneho ich sloganu - Dosť bolo Fica,“ dodal Gašpar, ktorý si myslí, že aj maďarské voľby boli výrazným spôsobom ovplyvňované, predovšetkým hybridne.
„Mali sme tu odpočúvanie ministra zahraničných vecí (Pétera Szijjártóa, pozn. SITA) nejakou tajnou zahraničnou službou, čo sú ozaj veľmi vážne zásahy do demokratického priebehu predvolebnej kampane. Mohol by som hovoriť aj o ovplyvňovaní verejnej mienky cez mimovládne aktivity. Nakoniec, mám informácie, že aj niektoré naše slovenské mimovládky sa angažovali v Maďarsku, ako napríklad Nadácia Zastavme korupciu,“ uviedol podpredseda parlamentu.
Opozícia podľa Gašpara súčasne ignoruje to, kto v skutočnosti Magyar je a čo predstavuje pre budúcnosť Maďarska. Podotkol napríklad to, že Magyar vyzval na okamžité odstúpenie prezidenta, ktorý bol riadne zvolený. Podľa Gašpara to pripomína nedemokratické praktiky totalitných autokratov.
Súčasne pripomenul aj otvorenosť Magyara rokovať s Ruskou federáciou. Súčasne podotkol, že Slovensko nazval Felvidék. V niektorých vyjadreniach sa Magyar podľa Gašpara nápadne podobá na Igora Matoviča (Hnutie Slovensko). Podpredseda parlamentu doplnil, že dúfa v dobré slovensko-maďarské vzťahy, o ktoré sa bude SR usilovať. Upozornil však, že jasne pomenujú, ak niekto bude zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Glück reaguje na vyjadrenia opozície k maďarským voľbám. Vyhral „mladý Orbán“, nie „mladý Šimečka“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Národné záujmy Slovenska a Maďarska
V Maďarsku prehral totalitný režim
Zásah do vnútorných záležitostí
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hlas podporí zmeny vo voľbách zo zahraničia, chce ich však upraviť. Puci sa vyjadril aj z mrazeniu platov ministrov – VIDEO
Hlas podporí zmeny vo voľbách zo zahraničia, chce ich však upraviť. Puci sa vyjadril aj z mrazeniu platov ministrov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Migaľovo ministerstvo reaguje na kritiku progresívcov, regionálnu politiku vraj zjednodušujú len na peniaze
Migaľovo ministerstvo reaguje na kritiku progresívcov, regionálnu politiku vraj zjednodušujú len na peniaze