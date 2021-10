Hlas sa do spolupráce so Smerom nehrnie, podľa Pellegriniho v blízkej dobe parlamentné voľby nebudú

Smer varí guláš s kotlebovcami

Fico sa zbližuje s Dankom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2021 - Hlas- sociálna demokracia (Hlas-SD) momentálne nevidí dôvod na uzatváranie jednostrannej predvolebnej spolupráce s ktorýmkoľvek politickým subjektom.V diskusnej relácii TV Joj Na hrane to povedal predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Reagoval tak na opakované výzvy na spoluprácu, ktoré mu adresoval predseda Smeru-SD Robert Fico.Podľa Pellegriniho Slovensko nečakajú v blízkej dobe voľby do Národnej rady SR (NR SR) ani žiadna iná veľká udalosť, ktorá by si vyžadovala vytváranie predvolebných blokov.Kým Fico avizoval, že sa bude uchádzať o spoluprácu s Hlasom-SD, s ktorým si vie predstaviť zostavovanie novej vlády, podľa Pellegriniho Smer-SD prekročil červenú čiaru tým, že na jeho protestoch varia guláš členovia strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).Líder Hlasu-SD si myslí, že v poslednej dobe sa k spoločnej koalícii otvorene hlásia Fico so Slovenskou národnou stranou (SNS) Andreja Danka.Podľa Pellegriniho sa preto v najbližších voľbách budú ľudia rozhodovať medzi koalíciou Smer-SD a SNS, Hlasom-SD, stranami terajšej koalície a inými stranami, ktoré sa budú uchádzať o miesto v NR SR.