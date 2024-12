Hlas-SD a SNS spájajú kšefty, ich spory sú len divadlom. Remišová poukázala na pochybné verejné obstarávanie – FOTO

Nové obstarávanie firma vyhrala

Podáva trestné oznámenie

19.12.2024 (SITA.sk) - Spory medzi koaličnými stranami SNS Hlas-SD sú len divadlo, pretože tieto strany spájajú kšefty. Na štvrtkovej tlačovej besede to povedala poslankyňa Veronika Remišová Za ľudí ), pričom poukázala na podľa nej pochybné verejné obstarávanie vyhlásené Slovenským banským múzeom , ktoré spadá pod rezort životného prostredia riadený Slovenskou národnou stranou.Múzeum totiž zrušilo pôvodné obstarávanie na stavebné práce, v ktorom spoločnosť, ktorá sponzorovala stranu Hlas-SD darom 70-tisíc eur, skončila posledná spomedzi štyroch uchádzačov. Nové obstarávanie, naopak, firma, ktorá bola jediným súťažiacim, vyhrala.Pôvodné obstarávanie na zabezpečenie stavebných prác spojených s odstránením havarijného stavu bolo podľa Remišovej v hodnote takmer 94-tisíc eur, nové obstarávanie, ktoré vyhrala spoločnosť DM build, bolo podľa nej v hodnote viac ako 149-tisíc eur.Na uskutočnenie prác bolo pôvodne vyčlenených 20 dní, lehota však podľa Remišovej bola predĺžená až do 31. mája. Finančné prostriedky boli navyše víťazovi vyplatené vopred.„Ja sa stavím, že takúto zmluvu žiadny poctivý podnikateľ so štátom nedostal,“ skonštatovala opozičná poslankyňa. Ako ďalej zdôraznila, 75 percent zákazky má mať na starosti subdodávateľ.„Odhadujem, že tých 75 percent je skutočná hodnota danej zákazky a ten zvyšok je splácanie sponzorstva,“ skonštatovala Remišová. Doplnila, že vo veci dáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a zároveň podáva trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR . „Kde namietame viacero trestných činov,“ dodala Remišová.