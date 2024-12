Prokuratúra nesúhlasí so zastavením konania voči ministrovi vnútra, je obvinený z antikampane voči Korčokovi

Pokuta do výšky 30-tisíc eur

Absencia racionálnej argumentácie

19.12.2024 (SITA.sk) - Okresná prokuratúra Bratislava I napadla rozhodnutie Okresného úradu Bratislava v prípade prezidentskej antikampane ministra vnútra Hlas-SD ) voči Ivanovi Korčokovi . Ako informovala Nadácia Zastavme korupciu, prokuratúra navrhuje zrušiť rozhodnutie, ktorým úrad v auguste zastavil konanie voči ministrovi.To sa týkalo podozrenia, že minister porušil zákon o volebnej kampani, keď počas prezidentskej kampane vo viacerých platených príspevkoch útočil na Ivana Korčoka, pričom okrem iného ho označil za kandidáta vojny.Nadácia pripomenula, že minister vnútra do príspevkov očierňujúcich Ivana Korčoka investoval tisíce eur, čím mohol na sociálnej sieti zasiahnuť až milión voličov. Zákon pritom zakazuje kampaň tretích strán v prospech alebo neprospech kandidáta.Takéto konanie považuje za priestupok, pričom za porušenie tohto zákazu fyzickou osobou predpokladá pokutu do výšky 30-tisíc eur. Okresný úrad, ktorý je ministrovi priamo podriadený, konanie o podnete zastavil so zdôvodnením, že v ňom nevidí porušenie zákona.Jeho odôvodnenie následne označili mimovládne organizácie za absurdné. Úrad tvrdil, že minister neovplyvňoval rozhodnutie voličov, iba prezentoval svoje názory, prípadne, že iba odpovedal Ivanovi Korčokovi. Podľa mimovládok sa úrad navyše opieral o prekonané rozhodnutie Ústavného súdu SR , ako aj o neplatné znenie volebnej legislatívy.Prokuratúra podľa Nadácie Zastavme korupciu okrem iného konštatovala, že tvrdenia v statusoch ministra „nemožno logickým postupom vyhodnotiť inak, ako majúce za cieľ ovplyvniť prebiehajúcu politickú kampaň v neprospech kandidáta Ivana Korčoka“. V rozhodnutí úradu jej podľa nadácie chýba racionálna argumentácia a jeho závery sú podľa nej “v extrémnom nesúlade so skutkovými zisteniami”.„Správny orgán v rámci odôvodnenia napádaného rozhodnutia rezignoval na vlastné právne úvahy a obmedzil sa len na nekritické prevzatie obhajobnej argumentácie Matúša Šutaja Eštoka,“ citovala nadácia prokuratúru. Okresný úrad teraz podľa nadácie môže svoje rozhodnutie zrušiť a rozhodnúť nanovo, pričom sa musí držať výkladu od prokuratúry.