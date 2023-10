Hlas-SD by koalícia so Smerom pochovala, Pellegrini by sa už nikdy nezbavil nálepky „Smerák“ či „Ficov klon“

Fico by si z Hlasu urobil trhací kalendár







2.10.2023 (SITA.sk) - Stranu Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) by vstup do koalície so Smerom - sociálna demokracia (Smer-SD) pochovalo. Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini by sa tak už nikdy nezbavil nálepky, že je „Smerák" či „Ficov klon“. Povedal to pre agentúru SITA politológ Tomáš Koziak s tým, že je veľmi ťažké povedať, s kým nakoniec Hlas zostaví vládnu koalíciu.Väčšina predsedníctva Hlasu-SD preferuje koalíciu práve so Smerom Roberta Fica , čo je do istej miery podľa politológa pochopiteľné, pretože strany sú si ideovo blízke, spájajú ich priateľstvá, spoločná minulosť.Avšak podľa politológia členovia Hlasu-SD, ktorí odišli od Fica, mali na to svoje dôvody, ktoré racionálnym spôsobom navonok artikulovali. „Chceli sa rozísť s politikou 'našich ľudí', s korupčnými škandálmi Smeru-SD nechcú mať nič spoločné a taktiež chcú byť jeho čistejšou odrodou. Tým, že pôjdu do koalície so Smerom by to jednoznačne popreli a stali by sa z nich pokrytci,“ uviedol Koziak pre SITA.Tvrdí, že Fico by si z Hlasu urobil trhací kalendár či rohožku, po ktorej môže šliapať a robiť si s ňou, čo chce. To podľa politológa urobil s každým jedným koaličným partnerom.Pellegrini má záujem o dialóg so zahraničnými lídrami, o čom svedčí aj jeho stretnutie s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v marci tohto roku. Na rozdiel od Fica, ktorý nazval nemeckú armádu Wehrmacht, teda výrazom, ktorý označoval armádu nacistického Nemecka.„Európska únia vie veľmi dobre, kto je Ľuboš Blaha (Smer-SD) a akú rétoriku má. Byť s Blahom v spoločnej vláde je niečo, čo Pellegriniho bude jednoznačne diskreditovať v zahraničí. Fico nebude akceptovateľným partnerom pre zahraničných lídrov,“ vysvetlil Koziak.Koziak za závažný problém označil aj tesnú parlamentnú väčšinu, ktorá by mohla vzísť z koalície Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskej národnej strany (SNS) Išlo by o 79 poslancov, čo je podľa neho krehká väčšina. Na druhej strane by však vznikla trojkoalícia, čo je zas výhodou, pretože v trojici sa vládne oveľa jednoduchšie ako vo štvorici.„Ku krehkosti prispieva aj SNS, ktorá by v tej koalícii bola. Vieme, že niekoľko politikov, ktorí boli zvolení do parlamentu na kandidátke SNS vzišli zo strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), čiže z tábora, s ktorým Pellegrini nechce mať nič spoločné. Tomáš Taraba je človek, s ktorým sa Pellegrini zrejme nebude chcieť ukazovať na verejnosti a už vôbec nie, aby boli spolu v koalícii,“ myslí si politológ.Do tejto skupiny partnerov zaradil aj Martinu Šimkovičovú, ktorá je známou aktivistkou z portálov, ktoré šíria dezinformácie a často „koketovala" s hnutím Republika.„Hlas-SD otvorene hovorí, že Republika je pre neho červená čiara a takto by mal Republiku rovno v koalícii len s inou nálepkou. Z členov SNS sa do parlamentu prebojoval len jej líder Andrej Danko, všetci ostatní sú odídencami z rôznych iných politických strán,“ dodáva.Toto podľa Koziaka poukazuje na ťažkú ukotviteľnosť ľudí. Domnieva sa, že sú schopní zlyhať v nejakom kľúčovom okamihu, ktorý by sa týkal hlasovania.„Oni si môžu povedať - takto hlasovať nebudeme, lebo je to proti nám a keď sa vám to nepáči, tak odídeme zo strany. To už urobili, a keď to urobili raz alebo dvakrát, prečo sa nedomnievať, že to urobia aj nabudúce. Stačí, že odídu štyria poslanci a vláda skončí,“ uzavrel.